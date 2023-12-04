В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси

Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Соответствующее постановление размещено на официальном портале по опубликованию нормативно-правовых актов.
«Об установлении на 2024 год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В частности, деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», — говорится в постановлении главы региона.
Также мигрантам запрещена:
- деятельность по перевозке пассажиров на городском и пригородном транспорте;
- деятельность грузового транспорта и услуги по перевозкам.
Аналогичные ограничения действуют в 2023 году. Своим постановлением губернатор Александр Моор продлил их и на 2024-й.
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