В Тюменской области мигрантам запретили работать в такси

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Виды Екатеринбурга, зима, такси
Для мигрантов продлили запрет на работу водителями такси Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Соответствующее постановление размещено на официальном портале по опубликованию нормативно-правовых актов.

«Об установлении на 2024 год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В частности, деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», — говорится в постановлении главы региона.

Также мигрантам запрещена:

  • деятельность по перевозке пассажиров на городском и пригородном транспорте;
  • деятельность грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Аналогичные ограничения действуют в 2023 году. Своим постановлением губернатор Александр Моор продлил их и на 2024-й.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Соответствующее постановление размещено на официальном портале по опубликованию нормативно-правовых актов. «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности. В частности, деятельность легкового такси и арендованных автомобилей с водителем», — говорится в постановлении главы региона. Также мигрантам запрещена: Аналогичные ограничения действуют в 2023 году. Своим постановлением губернатор Александр Моор продлил их и на 2024-й.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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