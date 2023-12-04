В ХМАО директор колледжа сняла со студентом пародию на сериал «Слово пацана». Видео

04 декабря 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Директор Многопрофильного колледжа на базе ЮГУ сняла со студентом ролик-пародию на сериал «Слово пацана» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор Многопрофильного колледжа на базе Югорского госуниверситета Анжела Синюк сняла вместе со студентом пародийный видеоролик на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео опубликовали в официальном паблике вуза в соцсети «Вконтакте». «Теперь ты запомни, ты студент Многопрофильного колледжа. Не какой-то чушпан, ты студент СПОшник», — говорит директор колледжа в видеоролике. «А ты сам с какого корпуса будешь?», — подписали в соцсети видео.



Также в соответствии с профессиональным направлением колледжу и корпусам вуза дали названия, которые напоминают молодежные группировки сериала. Так, высшую нефтяную школу назвали «вахтовики», школу гуманитарных наук — «гуманитарщиками».



Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.

Директор Многопрофильного колледжа на базе Югорского госуниверситета Анжела Синюк сняла вместе со студентом пародийный видеоролик на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео опубликовали в официальном паблике вуза в соцсети «Вконтакте». «Теперь ты запомни, ты студент Многопрофильного колледжа. Не какой-то чушпан, ты студент СПОшник», — говорит директор колледжа в видеоролике. «А ты сам с какого корпуса будешь?», — подписали в соцсети видео. Также в соответствии с профессиональным направлением колледжу и корпусам вуза дали названия, которые напоминают молодежные группировки сериала. Так, высшую нефтяную школу назвали «вахтовики», школу гуманитарных наук — «гуманитарщиками». Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.