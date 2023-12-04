В ХМАО директор колледжа сняла со студентом пародию на сериал «Слово пацана». Видео

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Директор Многопрофильного колледжа на базе ЮГУ сняла со студентом ролик-пародию на сериал «Слово пацана» Фото:

Директор Многопрофильного колледжа на базе Югорского госуниверситета Анжела Синюк сняла вместе со студентом пародийный видеоролик на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео опубликовали в официальном паблике вуза в соцсети «Вконтакте».

«Теперь ты запомни, ты студент Многопрофильного колледжа. Не какой-то чушпан, ты студент СПОшник», — говорит директор колледжа в видеоролике. «А ты сам с какого корпуса будешь?», — подписали в соцсети видео.

Также в соответствии с профессиональным направлением колледжу и корпусам вуза дали названия, которые напоминают молодежные группировки сериала. Так, высшую нефтяную школу назвали «вахтовики», школу гуманитарных наук — «гуманитарщиками».

Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.

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Директор Многопрофильного колледжа на базе Югорского госуниверситета Анжела Синюк сняла вместе со студентом пародийный видеоролик на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео опубликовали в официальном паблике вуза в соцсети «Вконтакте». «Теперь ты запомни, ты студент Многопрофильного колледжа. Не какой-то чушпан, ты студент СПОшник», — говорит директор колледжа в видеоролике. «А ты сам с какого корпуса будешь?», — подписали в соцсети видео. Также в соответствии с профессиональным направлением колледжу и корпусам вуза дали названия, которые напоминают молодежные группировки сериала. Так, высшую нефтяную школу назвали «вахтовики», школу гуманитарных наук — «гуманитарщиками». Ранее URA.RU сообщало, что в родительских сообществах по всему округу ведутся дебаты о влиянии нового российского сериала на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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