В ЯНАО судей наказали за проступки

В ЯНАО коллегия привлекла двух судей к дисциплинарной ответственности

04 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО коллеги привлекли двух судей к дисциплинарной ответственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО прошло заседание квалификационной коллегии судей. На ней было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за проступки судей Дмитрия Богданова и Натальи Токмаковой, сообщает управление судебного департамента в ЯНАО. «Коллегией было удовлетворено обращение председателя совета судей ЯНАО Святослава Калинкина о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с совершением дисциплинарного проступка судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой и судьи Ноябрьского городского суда Дмитрия Богданова», — сообщается в официальной группе окружного управления судебного департамента ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». Детали проступков не разглашаются. Также коллегия рассмотрела кандидатов на вакантные должности в судах округа. Рекомендацию на должность зампредседателя городского суда Салехарда получила Оксана Тихонова, в суд Ноябрьска на должность судьи рекомендован Артем Долгов, в Муравленко — Елена Балаж. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехардском городском суде должность председателя временно исполняет судья Данил Яковлев. К выполнению обязанностей он приступил после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна.

В ЯНАО прошло заседание квалификационной коллегии судей. На ней было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за проступки судей Дмитрия Богданова и Натальи Токмаковой, сообщает управление судебного департамента в ЯНАО. «Коллегией было удовлетворено обращение председателя совета судей ЯНАО Святослава Калинкина о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с совершением дисциплинарного проступка судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой и судьи Ноябрьского городского суда Дмитрия Богданова», — сообщается в официальной группе окружного управления судебного департамента ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». Детали проступков не разглашаются. Также коллегия рассмотрела кандидатов на вакантные должности в судах округа. Рекомендацию на должность зампредседателя городского суда Салехарда получила Оксана Тихонова, в суд Ноябрьска на должность судьи рекомендован Артем Долгов, в Муравленко — Елена Балаж. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехардском городском суде должность председателя временно исполняет судья Данил Яковлев. К выполнению обязанностей он приступил после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна.