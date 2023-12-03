03 декабря 2023

В ЯНАО судей наказали за проступки

В ЯНАО коллегия привлекла двух судей к дисциплинарной ответственности
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд
В ЯНАО коллеги привлекли двух судей к дисциплинарной ответственности Фото:

В ЯНАО прошло заседание квалификационной коллегии судей. На ней было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за проступки судей Дмитрия Богданова и Натальи Токмаковой, сообщает управление судебного департамента в ЯНАО.

«Коллегией было удовлетворено обращение председателя совета судей ЯНАО Святослава Калинкина о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с совершением дисциплинарного проступка судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой и судьи Ноябрьского городского суда Дмитрия Богданова», — сообщается в официальной группе окружного управления судебного департамента ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». Детали проступков не разглашаются.

Также коллегия рассмотрела кандидатов на вакантные должности в судах округа. Рекомендацию на должность зампредседателя городского суда Салехарда получила Оксана Тихонова, в суд Ноябрьска на должность судьи рекомендован Артем Долгов, в Муравленко — Елена Балаж.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехардском городском суде должность председателя временно исполняет судья Данил Яковлев. К выполнению обязанностей он приступил после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна.

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В ЯНАО прошло заседание квалификационной коллегии судей. На ней было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за проступки судей Дмитрия Богданова и Натальи Токмаковой, сообщает управление судебного департамента в ЯНАО. «Коллегией было удовлетворено обращение председателя совета судей ЯНАО Святослава Калинкина о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения в связи с совершением дисциплинарного проступка судьи Салехардского городского суда Натальи Токмаковой и судьи Ноябрьского городского суда Дмитрия Богданова», — сообщается в официальной группе окружного управления судебного департамента ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте». Детали проступков не разглашаются. Также коллегия рассмотрела кандидатов на вакантные должности в судах округа. Рекомендацию на должность зампредседателя городского суда Салехарда получила Оксана Тихонова, в суд Ноябрьска на должность судьи рекомендован Артем Долгов, в Муравленко — Елена Балаж. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехардском городском суде должность председателя временно исполняет судья Данил Яковлев. К выполнению обязанностей он приступил после ухода в почетную отставку судьи Ильи Ляна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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