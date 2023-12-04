Baza: фура протаранила колонну Росгвардии

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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Причиной столкновения фуры с колонной Росгвардией стали плохие погодные условия, пишет Baza Фото:

В Воронежской области произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии. Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон».

«Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, а также несоблюдение водителем фуры скоростного режима. Фура столкнулась с колонной из трех автобусов, трех транспортных средств «Урал» и двух машин сопровождения.

В результате происшествия один человек погиб, он являлся пассажиром фуры. Водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были доставлены в Бобровскую районную больницу для оказания медицинской помощи, передали в telegram-канале.

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В Воронежской области произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии. Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». «Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, а также несоблюдение водителем фуры скоростного режима. Фура столкнулась с колонной из трех автобусов, трех транспортных средств «Урал» и двух машин сопровождения. В результате происшествия один человек погиб, он являлся пассажиром фуры. Водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были доставлены в Бобровскую районную больницу для оказания медицинской помощи, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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