Происшествия ДТП Baza: фура протаранила колонну Росгвардии 04 декабря 2023 в 18:58 Размер текста - 17 + Причиной столкновения фуры с колонной Росгвардией стали плохие погодные условия, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Воронежской области произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии. Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». «Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, а также несоблюдение водителем фуры скоростного режима. Фура столкнулась с колонной из трех автобусов, трех транспортных средств «Урал» и двух машин сопровождения. В результате происшествия один человек погиб, он являлся пассажиром фуры. Водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были доставлены в Бобровскую районную больницу для оказания медицинской помощи, передали в telegram-канале. В Воронежской области произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии. Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». «Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, а также несоблюдение водителем фуры скоростного режима. Фура столкнулась с колонной из трех автобусов, трех транспортных средств «Урал» и двух машин сопровождения. В результате происшествия один человек погиб, он являлся пассажиром фуры. Водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были доставлены в Бобровскую районную больницу для оказания медицинской помощи, передали в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям