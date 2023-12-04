Baza: фура протаранила колонну Росгвардии

В Воронежской области произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии. Инцидент произошел в Бобровском районе на трассе М4 «Дон».
«Фура протаранила колонну Росгвардии в Воронежской области», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия, а также несоблюдение водителем фуры скоростного режима. Фура столкнулась с колонной из трех автобусов, трех транспортных средств «Урал» и двух машин сопровождения.
В результате происшествия один человек погиб, он являлся пассажиром фуры. Водитель грузовика и пять росгвардейцев получили различные травмы и были доставлены в Бобровскую районную больницу для оказания медицинской помощи, передали в telegram-канале.
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