В Челябинской области ищут подростка, ушедшего из дома в сланцах и футболке. Фото

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Заседание областной думы. Курган, полиция, росгвардия, сотрудник росгвардии, рейд полиции
О подростке ничего не известно уже больше суток Фото:

Волонтеры и полиция разыскивают 14-летнего Кирилла Алпатова, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, сообщили 4 декабря в волонтерской группе «Легион-Спас».

«Кирилл ушел с адреса в 18:00 3 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информацию о подростке можно передать по телефону спасательного отряда 8 (351) 2-777-911 либо в полицию по номеру «02».

Рост мальчика 160 см, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, худощавого телосложения. Был одет в красную футболку, темно-синие спортивные штаны, черные сланцы.

Фото:

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Волонтеры и полиция разыскивают 14-летнего Кирилла Алпатова, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, сообщили 4 декабря в волонтерской группе «Легион-Спас». «Кирилл ушел с адреса в 18:00 3 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информацию о подростке можно передать по телефону спасательного отряда 8 (351) 2-777-911 либо в полицию по номеру «02». Рост мальчика 160 см, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, худощавого телосложения. Был одет в красную футболку, темно-синие спортивные штаны, черные сланцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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