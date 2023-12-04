О подростке ничего не известно уже больше суток
Волонтеры и полиция разыскивают 14-летнего Кирилла Алпатова, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, сообщили 4 декабря в волонтерской группе «Легион-Спас».
«Кирилл ушел с адреса в 18:00 3 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Информацию о подростке можно передать по телефону спасательного отряда 8 (351) 2-777-911 либо в полицию по номеру «02».
Рост мальчика 160 см, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, худощавого телосложения. Был одет в красную футболку, темно-синие спортивные штаны, черные сланцы.
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