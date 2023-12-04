Минфин РФ выплатил купон по евробондам

04 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Купон по евробондам выплачен в размере 4,9 миллиарда рублей, заявили в Минфине РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Выплата купона по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей произведена в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиардов рублей», — сообщается в telegram-канале Минфина. Там добавили, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа России со сроком погашения в 2025 году были получены платежным агентом по еврооблигациям. Минфин 20 ноября сообщил, что выплатил 3,6 миллиарда рублей в качестве купона по суверенным евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах. Соответствующие средства были переданы платежному агенту Национальному расчетному депозитарию (НРД), передает RT.

Выплата купона по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей произведена в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиардов рублей», — сообщается в telegram-канале Минфина. Там добавили, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа России со сроком погашения в 2025 году были получены платежным агентом по еврооблигациям. Минфин 20 ноября сообщил, что выплатил 3,6 миллиарда рублей в качестве купона по суверенным евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах. Соответствующие средства были переданы платежному агенту Национальному расчетному депозитарию (НРД), передает RT.