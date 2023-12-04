Минфин РФ выплатил купон по евробондам

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Купон по евробондам выплачен в размере 4,9 миллиарда рублей, заявили в Минфине РФ Фото:

Выплата купона по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей произведена в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиардов рублей», — сообщается в telegram-канале Минфина. Там добавили, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа России со сроком погашения в 2025 году были получены платежным агентом по еврооблигациям.

Минфин 20 ноября сообщил, что выплатил 3,6 миллиарда рублей в качестве купона по суверенным евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах. Соответствующие средства были переданы платежному агенту Национальному расчетному депозитарию (НРД), передает RT.

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Выплата купона по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиарда рублей произведена в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2025 году в сумме 4,9 миллиардов рублей», — сообщается в telegram-канале Минфина. Там добавили, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа России со сроком погашения в 2025 году были получены платежным агентом по еврооблигациям. Минфин 20 ноября сообщил, что выплатил 3,6 миллиарда рублей в качестве купона по суверенным евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах. Соответствующие средства были переданы платежному агенту Национальному расчетному депозитарию (НРД), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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