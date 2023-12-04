На месторождении в ХМАО нашли рыбу эпохи Мезозоя. Фото

04 декабря 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Геолог обнаружил на породе из нефтяной скважины очертания древней рыбы Фото: Размик Закарян © URA.RU На Западно-Салымском нефтяном месторождении ХМАО геологи обнаружили рыбу мезозойской эры возрастом около 100 миллионов лет. Сайт «Энергия+» сообщил, что останки животного нашли в керне — пробах почвы, которую достали из трехкилометровой скважины. «Геолог Дмитрий Некрасов, изучая породы, отобранные из разведочной нефтяной скважины Западно-Салымского месторождения ХМАО, обнаружил окаменевшие кости и чешую рыбы. Ученым удалось установить примерный возраст животного и обстоятельства ее гибели: породы, которые окружают кости, образовались в меловой период мезозойской эры (начался 145 млн лет назад, закончился 66 млн лет назад)», — указано в статье. Сначала по расположению частей геолог предположил, что нашел ископаемую бабочку. Гипотезу опровергли специалисты Томского государственного университета, которые установили, что это останки рыбы: нашли фрагменты жабр и скелета. Ученые предположили, что рыбку съел моллюск, поскольку кости были повреждены. Для нефтяников находка стала знаком, что в исследуемых породах есть полезные ископаемые: останки хорошо сохранились, что свидетельствует о благоприятных условиях для образования нефти. Ранее URA.RU писало, что нефтяной меценат из ХМАО помог издать уникальную энциклопедию Заслуженного геолога Югры Сергея Комарицкого. Книга будет интересна всем, кто интересуется геологией. Останки древней рыбы, найденные в скважине на месторождении в ХМАО Автор фото: журнал об энергетике «Энергия+», https://e-plus.media Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западно-Салымском нефтяном месторождении ХМАО геологи обнаружили рыбу мезозойской эры возрастом около 100 миллионов лет. Сайт «Энергия+» сообщил, что останки животного нашли в керне — пробах почвы, которую достали из трехкилометровой скважины. «Геолог Дмитрий Некрасов, изучая породы, отобранные из разведочной нефтяной скважины Западно-Салымского месторождения ХМАО, обнаружил окаменевшие кости и чешую рыбы. Ученым удалось установить примерный возраст животного и обстоятельства ее гибели: породы, которые окружают кости, образовались в меловой период мезозойской эры (начался 145 млн лет назад, закончился 66 млн лет назад)», — указано в статье. Сначала по расположению частей геолог предположил, что нашел ископаемую бабочку. Гипотезу опровергли специалисты Томского государственного университета, которые установили, что это останки рыбы: нашли фрагменты жабр и скелета. Ученые предположили, что рыбку съел моллюск, поскольку кости были повреждены. Для нефтяников находка стала знаком, что в исследуемых породах есть полезные ископаемые: останки хорошо сохранились, что свидетельствует о благоприятных условиях для образования нефти. Ранее URA.RU писало, что нефтяной меценат из ХМАО помог издать уникальную энциклопедию Заслуженного геолога Югры Сергея Комарицкого. Книга будет интересна всем, кто интересуется геологией.