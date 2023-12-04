В Курганской области опрокинулся автобус с пассажирами. Фото

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Микрорайон Зайково. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, паз, зайково, мкр зайково
Автобус с 15 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок в Кетовском округе Фото:

В Кетовском округе Курганской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Одного из 15 пассажиров госпитализировали в Курганскую БСМП.

«ДТП с участием автобуса произошло около 18 часов на 41-м километре автодороги Курган-Большое Раково Кетовского округа. По предварительной информации, водитель 1964 года рождения допустил съезд с дороги и опрокидывание на бок. В автобусе находилось 15 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По данным департамента здравоохранения Курганской области, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Одна из пассажирок после происшествия из дома обратилась в скорую помощь с жалобой на головную боль. Принято решение о госпитализации пострадавшей в Курганскую БСМП для более полного обследования и оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Курганской области опрокинулся автобус с пассажирами
В Курганской области опрокинулся автобус с пассажирами
Фото:

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В Кетовском округе Курганской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Одного из 15 пассажиров госпитализировали в Курганскую БСМП. «ДТП с участием автобуса произошло около 18 часов на 41-м километре автодороги Курган-Большое Раково Кетовского округа. По предварительной информации, водитель 1964 года рождения допустил съезд с дороги и опрокидывание на бок. В автобусе находилось 15 человек», — говорится в сообщении ведомства. По данным департамента здравоохранения Курганской области, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Одна из пассажирок после происшествия из дома обратилась в скорую помощь с жалобой на головную боль. Принято решение о госпитализации пострадавшей в Курганскую БСМП для более полного обследования и оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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