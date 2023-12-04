В Курганской области опрокинулся автобус с пассажирами. Фото

04 декабря 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Автобус с 15 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок в Кетовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском округе Курганской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Одного из 15 пассажиров госпитализировали в Курганскую БСМП. «ДТП с участием автобуса произошло около 18 часов на 41-м километре автодороги Курган-Большое Раково Кетовского округа. По предварительной информации, водитель 1964 года рождения допустил съезд с дороги и опрокидывание на бок. В автобусе находилось 15 человек», — говорится в сообщении ведомства. По данным департамента здравоохранения Курганской области, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Одна из пассажирок после происшествия из дома обратилась в скорую помощь с жалобой на головную боль. Принято решение о госпитализации пострадавшей в Курганскую БСМП для более полного обследования и оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Курганской области опрокинулся автобус с пассажирами Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

В Кетовском округе Курганской области автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. Одного из 15 пассажиров госпитализировали в Курганскую БСМП. «ДТП с участием автобуса произошло около 18 часов на 41-м километре автодороги Курган-Большое Раково Кетовского округа. По предварительной информации, водитель 1964 года рождения допустил съезд с дороги и опрокидывание на бок. В автобусе находилось 15 человек», — говорится в сообщении ведомства. По данным департамента здравоохранения Курганской области, пострадавших с тяжелыми травмами нет. Одна из пассажирок после происшествия из дома обратилась в скорую помощь с жалобой на головную боль. Принято решение о госпитализации пострадавшей в Курганскую БСМП для более полного обследования и оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.