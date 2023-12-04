Глава СПЧ предложил Путину контролировать Google

04 декабря 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Google необходимо контролировать для защиты информационной безопасности России, заявил Валерий Фадеев Фото: Анна Майорова © URA.RU В России появилась необходимость в создании института, который будет контролировать работу Google и других компаний. С таким предложением на встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Необходимо создать институт по контролю за работой Google», — заявил Фадеев. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что в целях защиты информационной безопасности российских пользователей необходимо контролировать работу и других компаний.

В России появилась необходимость в создании института, который будет контролировать работу Google и других компаний. С таким предложением на встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Необходимо создать институт по контролю за работой Google», — заявил Фадеев. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что в целях защиты информационной безопасности российских пользователей необходимо контролировать работу и других компаний.