Глава СПЧ предложил Путину контролировать Google

Google необходимо контролировать для защиты информационной безопасности России, заявил Валерий Фадеев
В России появилась необходимость в создании института, который будет контролировать работу Google и других компаний. С таким предложением на встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Необходимо создать институт по контролю за работой Google», — заявил Фадеев. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что в целях защиты информационной безопасности российских пользователей необходимо контролировать работу и других компаний.
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