Глава СПЧ предложил Путину контролировать Google

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Google необходимо контролировать для защиты информационной безопасности России, заявил Валерий Фадеев Фото:

В России появилась необходимость в создании института, который будет контролировать работу Google и других компаний. С таким предложением на встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Необходимо создать институт по контролю за работой Google», — заявил Фадеев. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что в целях защиты информационной безопасности российских пользователей необходимо контролировать работу и других компаний.

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В России появилась необходимость в создании института, который будет контролировать работу Google и других компаний. С таким предложением на встрече президента России Владимира Путина с правозащитниками выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Необходимо создать институт по контролю за работой Google», — заявил Фадеев. Трансляцию встречи ведет официальный telegram-канал Кремля. Он добавил, что в целях защиты информационной безопасности российских пользователей необходимо контролировать работу и других компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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