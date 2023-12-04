Подозреваемый в мошенничестве солист «Восточного округа» даст концерты

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Из-за отсутствия обвинения Никита Ямыч продолжит давать концерты Фото:

Задержанный в Екатеринбурге участник группы «Восточный округ» Никита Ямыч (настоящая фамилия Чехомов) продолжит давать концерты. Об этом URA.RU рассказал адвокат, представляющий интересы Чехомова, Сергей Шамсутдинов.

«Мы смогли добиться того, чтобы Никита не был заключен в СИЗО. Ему пока не предъявлено обвинение. В связи с этим Чехомов продолжит свою концертную деятельность», — отметил адвокат Шамсутдинов.

Чехомова задержали 1 декабря в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц якобы бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых. О том, что Чехомова отпустили под подписку о невыезде, стало известно днем 4 декабря.

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Задержанный в Екатеринбурге участник группы «Восточный округ» Никита Ямыч (настоящая фамилия Чехомов) продолжит давать концерты. Об этом URA.RU рассказал адвокат, представляющий интересы Чехомова, Сергей Шамсутдинов. «Мы смогли добиться того, чтобы Никита не был заключен в СИЗО. Ему пока не предъявлено обвинение. В связи с этим Чехомов продолжит свою концертную деятельность», — отметил адвокат Шамсутдинов. Чехомова задержали 1 декабря в Кольцово, когда он возвращался из Санкт-Петербурга с гастролей. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. По неподтвержденным данным, Ямыч вместе с группой лиц якобы бил автомобили, а потом они получали компенсацию от страховых. О том, что Чехомова отпустили под подписку о невыезде, стало известно днем 4 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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