Путин предложил отпустить некоторых женщин из тюрем

05 декабря 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Следует решить вопрос с амнистией некоторых категорий женщин, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ). «Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. <…> Тех, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления», — заявил Путин во время совещания. Заседание транслирует телеканал «Россия 24». Российский лидер также заявлял, что необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками СВО на Украине. Путин отметил, что данный вопрос следует поднять аккуратно во избежание злоупотреблений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ). «Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. <…> Тех, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления», — заявил Путин во время совещания. Заседание транслирует телеканал «Россия 24». Российский лидер также заявлял, что необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками СВО на Украине. Путин отметил, что данный вопрос следует поднять аккуратно во избежание злоупотреблений.