Путин предложил отпустить некоторых женщин из тюрем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ).
«Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. <…> Тех, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления», — заявил Путин во время совещания. Заседание транслирует телеканал «Россия 24».
Российский лидер также заявлял, что необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками СВО на Украине. Путин отметил, что данный вопрос следует поднять аккуратно во избежание злоупотреблений.
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