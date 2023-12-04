04 декабря 2023

Путин предложил отпустить некоторых женщин из тюрем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Следует решить вопрос с амнистией некоторых категорий женщин, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

«Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. <…> Тех, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления», — заявил Путин во время совещания. Заседание транслирует телеканал «Россия 24».

Российский лидер также заявлял, что необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками СВО на Украине. Путин отметил, что данный вопрос следует поднять аккуратно во избежание злоупотреблений.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ). «Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. <…> Тех, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления», — заявил Путин во время совещания. Заседание транслирует телеканал «Россия 24». Российский лидер также заявлял, что необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками СВО на Украине. Путин отметил, что данный вопрос следует поднять аккуратно во избежание злоупотреблений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...