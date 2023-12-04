04 декабря 2023

Московский суд арестовал пермского фотографа Скворцова по делу о госизмене

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Мать фотографа сообщила, что его арестовали в Москве Фото:

Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова и предъявил ему обвинение по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант».

«Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», — пишет издание.

По словам друзей Скворцова, он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. С 29 ноября они безуспешно искали его. После этого мать фотографа сообщила им, что он арестован в Москве.

Григорий Скворцов — фотограф из Перми, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке, одна из выставок которого проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.

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Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова и предъявил ему обвинение по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант». «Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», — пишет издание. По словам друзей Скворцова, он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. С 29 ноября они безуспешно искали его. После этого мать фотографа сообщила им, что он арестован в Москве. Григорий Скворцов — фотограф из Перми, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке, одна из выставок которого проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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