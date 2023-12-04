Московский суд арестовал пермского фотографа Скворцова по делу о госизмене

05 декабря 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Мать фотографа сообщила, что его арестовали в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова и предъявил ему обвинение по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант». «Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», — пишет издание. По словам друзей Скворцова, он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. С 29 ноября они безуспешно искали его. После этого мать фотографа сообщила им, что он арестован в Москве. Григорий Скворцов — фотограф из Перми, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке, одна из выставок которого проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.

Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова и предъявил ему обвинение по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант». «Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», — пишет издание. По словам друзей Скворцова, он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. С 29 ноября они безуспешно искали его. После этого мать фотографа сообщила им, что он арестован в Москве. Григорий Скворцов — фотограф из Перми, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке, одна из выставок которого проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.