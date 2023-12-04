Московский суд арестовал пермского фотографа Скворцова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова и предъявил ему обвинение по делу о госизмене. Об этом пишет «Коммерсант».
«Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», —
По словам друзей Скворцова, он должен был прилететь из Перми в Петербург, но пропал. С 29 ноября они безуспешно искали его. После этого мать фотографа сообщила им, что он арестован в Москве.
Григорий Скворцов — фотограф из Перми, специализирующийся на промышленной и архитектурной съемке, одна из выставок которого проходила в Пермской городской думе. В 2014 году он основал индастриал-группу Jagath, некоторые выступления которой проходили в шахтах, на заброшенных стройках и в заводских цехах.
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