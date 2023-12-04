В поселке Мурзинка (Свердловская область) 2 ноября пропала 37-летняя Елена Иванова. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! В поселке Мурзинка, Новоуральский городской округ пропала Иванова Елена Павловна 1986 года рождения. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светлое пальто, синие джинсы и белые ботинки», — сказано в сообщении.
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.