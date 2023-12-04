04 декабря 2023

В Свердловской области больше месяца не могут найти 37-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, зима, непогода, холод, женщина, климат, погода
Местонахождение женщины неизвестно с начала ноября Фото:

В поселке Мурзинка (Свердловская область) 2 ноября пропала 37-летняя Елена Иванова. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В поселке Мурзинка, Новоуральский городской округ пропала Иванова Елена Павловна 1986 года рождения. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светлое пальто, синие джинсы и белые ботинки», — сказано в сообщении.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.

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В поселке Мурзинка (Свердловская область) 2 ноября пропала 37-летняя Елена Иванова. Об этом рассказали в сообществе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! В поселке Мурзинка, Новоуральский городской округ пропала Иванова Елена Павловна 1986 года рождения. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светлое пальто, синие джинсы и белые ботинки», — сказано в сообщении. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка) 8(965)533-33-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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