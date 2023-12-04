В свердловском городе сгорел частный дом, пожар тушили 19 человек

На место пожара были вызваны четыре единицы спецтехники
В Североуральске (Свердловская область) 4 декабря на общей площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара приняли участие 19 спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 16:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речная. На площади 150 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, баня, надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 17:18 пожарным удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:25.
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