В свердловском городе сгорел частный дом, пожар тушили 19 человек

В Североуральске сгорели частный дом и баня

05 декабря 2023 в 04:01 Размер текста - 17 +

На место пожара были вызваны четыре единицы спецтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) 4 декабря на общей площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара приняли участие 19 спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 16:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речная. На площади 150 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, баня, надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — сказано в сообщении. В 17:18 пожарным удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:25.

В Североуральске (Свердловская область) 4 декабря на общей площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара приняли участие 19 спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 16:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речная. На площади 150 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, баня, надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — сказано в сообщении. В 17:18 пожарным удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:25.