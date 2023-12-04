04 декабря 2023

В свердловском городе сгорел частный дом, пожар тушили 19 человек

В Североуральске сгорели частный дом и баня
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
На место пожара были вызваны четыре единицы спецтехники Фото:

В Североуральске (Свердловская область) 4 декабря на общей площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара приняли участие 19 спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 16:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речная. На площади 150 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, баня, надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 17:18 пожарным удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:25.

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В Североуральске (Свердловская область) 4 декабря на общей площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом. В тушении пожара приняли участие 19 спасателей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 16:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речная. На площади 150 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, баня, надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава», — сказано в сообщении. В 17:18 пожарным удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 19:25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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