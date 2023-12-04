Россия отзовет частоты у «дочки» мирового провайдера из США Globalstar

05 декабря 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Через несколько лет в России появятся альтернатива Globalstar Фото: Сергей Русанов © URA.RU В конце декабря 2023 года государство отзовет у российской «дочки» мирового провайдера США Globalstar выделенные под нее частоты, так как компания окончательно ушла из России. Об этом рассказал информированный источник из профильного ведомства. «Globalstar окончательно ушла из России. Компания, продававшая в РФ услуги и оборудование американского спутникового оператора, ликвидировала юридическое лицо, ее лицензии на оказание услуг связи также больше недействительны», — пишет издание «Известия» со ссылкой на источника. Следуя материалам Госкомиссии по радиочастотам, в конце декабря нынешнего года частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть возвращены государству. Globalstar является одной из глобальных систем спутниковой телефонии. По мнению экспертов, через несколько лет в России появятся отечественные альтернативы. В настоящее время заменить американскую компанию может только оператор спутниковой телефонной связи Iridium. Правительство России приняло решение увеличить скорость мобильного интернета и снабдить сетью 5G территорию страны, где проживает порядка 60% населения. Стратегия развития отрасли связи рассчитана до 2035 года.

В конце декабря 2023 года государство отзовет у российской «дочки» мирового провайдера США Globalstar выделенные под нее частоты, так как компания окончательно ушла из России. Об этом рассказал информированный источник из профильного ведомства. «Globalstar окончательно ушла из России. Компания, продававшая в РФ услуги и оборудование американского спутникового оператора, ликвидировала юридическое лицо, ее лицензии на оказание услуг связи также больше недействительны», — пишет издание «Известия» со ссылкой на источника. Следуя материалам Госкомиссии по радиочастотам, в конце декабря нынешнего года частоты для работы в РФ спутниковых телефонов Globalstar могут быть возвращены государству. Globalstar является одной из глобальных систем спутниковой телефонии. По мнению экспертов, через несколько лет в России появятся отечественные альтернативы. В настоящее время заменить американскую компанию может только оператор спутниковой телефонной связи Iridium. Правительство России приняло решение увеличить скорость мобильного интернета и снабдить сетью 5G территорию страны, где проживает порядка 60% населения. Стратегия развития отрасли связи рассчитана до 2035 года.