04 декабря 2023

В Тюмень съехались управленцы со всей страны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, ноутбук, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Гостей ждут семинары, лекции и выезды на объекты Фото:

В Тюмень приехали управленческие команды из 33 городов страны для обучения внутреннему туризму. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие проходит при поддержке госкорпорации ВЭБ и Минэкономразвития России.

«Тюмень принимает управленческие команды из 33 российских городов, которые проходят обучение в рамках программы „Гостеприимные города. Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития“. Организаторами проекта являются Государственная корпорация ВЭБ и Министерство экономического развития России в Школе управления „Сколково“» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Гостей ждут выезды на объекты, семинары и лекции. Участники познакомятся с новыми городскими кварталами, медицинскими учреждениями, объектами городской инфраструктуры, достопримечательностями и знаковыми местами Тюмени, а также с уникальными предложениям бизнеса.

Тюменская область обладает высоким потенциалом для развития туризма. Архитектура, природные достопримечательности и доступная логистика позволяют принимать гостей в регионе круглый год, а два международных аэропорта в Тюмени и Тобольске делают регион еще более доступным для отдыхающих.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмень приехали управленческие команды из 33 городов страны для обучения внутреннему туризму. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие проходит при поддержке госкорпорации ВЭБ и Минэкономразвития России. «Тюмень принимает управленческие команды из 33 российских городов, которые проходят обучение в рамках программы „Гостеприимные города. Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития“. Организаторами проекта являются Государственная корпорация ВЭБ и Министерство экономического развития России в Школе управления „Сколково“» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Гостей ждут выезды на объекты, семинары и лекции. Участники познакомятся с новыми городскими кварталами, медицинскими учреждениями, объектами городской инфраструктуры, достопримечательностями и знаковыми местами Тюмени, а также с уникальными предложениям бизнеса. Тюменская область обладает высоким потенциалом для развития туризма. Архитектура, природные достопримечательности и доступная логистика позволяют принимать гостей в регионе круглый год, а два международных аэропорта в Тюмени и Тобольске делают регион еще более доступным для отдыхающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...