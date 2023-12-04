В Тюмень съехались управленцы со всей страны

Гостей ждут семинары, лекции и выезды на объекты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмень приехали управленческие команды из 33 городов страны для обучения внутреннему туризму. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что мероприятие проходит при поддержке госкорпорации ВЭБ и Минэкономразвития России.

«Тюмень принимает управленческие команды из 33 российских городов, которые проходят обучение в рамках программы „Гостеприимные города. Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития“. Организаторами проекта являются Государственная корпорация ВЭБ и Министерство экономического развития России в Школе управления „Сколково“» — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Гостей ждут выезды на объекты, семинары и лекции. Участники познакомятся с новыми городскими кварталами, медицинскими учреждениями, объектами городской инфраструктуры, достопримечательностями и знаковыми местами Тюмени, а также с уникальными предложениям бизнеса.

Тюменская область обладает высоким потенциалом для развития туризма. Архитектура, природные достопримечательности и доступная логистика позволяют принимать гостей в регионе круглый год, а два международных аэропорта в Тюмени и Тобольске делают регион еще более доступным для отдыхающих.