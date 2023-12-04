04 декабря 2023

Бастрыкин потребовал разобраться с историей недоношенной девочки в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад из-за порвавшегося катетера в теле недоношенной девочки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за некачественного оказания медпомощи недоношенной девочке в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено ранее по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

Жительница Перми повторно обратилась в СК России из-за отсутствия результатов по уголовному делу. Девочка родилась недоношенной, и для того, чтобы она набирала вес, в больнице ей поставили катетер. Он порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию и его не пытались извлечь из вены до того момента, пока он не оказался у сердца.

В марте 2023 года из-за этой ситуации Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за некачественного оказания медпомощи недоношенной девочке в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено ранее по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Жительница Перми повторно обратилась в СК России из-за отсутствия результатов по уголовному делу. Девочка родилась недоношенной, и для того, чтобы она набирала вес, в больнице ей поставили катетер. Он порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию и его не пытались извлечь из вены до того момента, пока он не оказался у сердца. В марте 2023 года из-за этой ситуации Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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