Бастрыкин потребовал разобраться с историей недоношенной девочки в Перми

05 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил доклад из-за порвавшегося катетера в теле недоношенной девочки Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за некачественного оказания медпомощи недоношенной девочке в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено ранее по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Жительница Перми повторно обратилась в СК России из-за отсутствия результатов по уголовному делу. Девочка родилась недоношенной, и для того, чтобы она набирала вес, в больнице ей поставили катетер. Он порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию и его не пытались извлечь из вены до того момента, пока он не оказался у сердца. В марте 2023 года из-за этой ситуации Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за некачественного оказания медпомощи недоношенной девочке в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно было возбуждено ранее по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Жительница Перми повторно обратилась в СК России из-за отсутствия результатов по уголовному делу. Девочка родилась недоношенной, и для того, чтобы она набирала вес, в больнице ей поставили катетер. Он порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию и его не пытались извлечь из вены до того момента, пока он не оказался у сердца. В марте 2023 года из-за этой ситуации Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.