В Курганской области продлены ограничения на движение транспорта

Ограничения введены на трассе «Иртыш» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе «Иртыш» в Курганской области вновь продлили ограничение на движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Продляется временное ограничение дорожного движения на участке от 55 до 248 км трассы „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Запрет на движение действует с 06:00 до, ориентировочно, 10:00 5 декабря», — сообщили в агентстве.

Причиной продления являются неблагоприятные метеорологические явления: выпадение снега, мокрого снега, порывы ветра, гололед и метели. Время окончания ограничения движения может быть изменено.

Ранее запрет на движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта продлевался с 4 декабря 22:00 по 5 декабря 06:00. В агентстве советуют водителям учитывать состояние дороги и погодные условия при планировании своего маршрута.