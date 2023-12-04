04 декабря 2023

В Курганской области продлены ограничения на движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, трафик, автотранспорт, дорога
Ограничения введены на трассе «Иртыш» Фото:

На трассе «Иртыш» в Курганской области вновь продлили ограничение на движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Продляется временное ограничение дорожного движения на участке от 55 до 248 км трассы „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Запрет на движение действует с 06:00 до, ориентировочно, 10:00 5 декабря», — сообщили в агентстве.

Причиной продления являются неблагоприятные метеорологические явления: выпадение снега, мокрого снега, порывы ветра, гололед и метели. Время окончания ограничения движения может быть изменено.

Ранее запрет на движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта продлевался с 4 декабря 22:00 по 5 декабря 06:00. В агентстве советуют водителям учитывать состояние дороги и погодные условия при планировании своего маршрута.

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На трассе «Иртыш» в Курганской области вновь продлили ограничение на движение транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Продляется временное ограничение дорожного движения на участке от 55 до 248 км трассы „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Запрет на движение действует с 06:00 до, ориентировочно, 10:00 5 декабря», — сообщили в агентстве. Причиной продления являются неблагоприятные метеорологические явления: выпадение снега, мокрого снега, порывы ветра, гололед и метели. Время окончания ограничения движения может быть изменено. Ранее запрет на движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта продлевался с 4 декабря 22:00 по 5 декабря 06:00. В агентстве советуют водителям учитывать состояние дороги и погодные условия при планировании своего маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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