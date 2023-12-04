На курганской трассе продлили ограничение на движение транспорта

Упрдор «Южный Урал»: ограничение на движение по трассе «Иртыш» продлено
© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, фура, грузовик, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль
Движение транспорта ограничили из-за плохой погоды Фото:

На трассе «Иртыш» в Курганской области продлили ограничение на движение транспорта до 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Временное ограничение на движение транспорта продлено на участке от 55 до 248 км трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Запрет продлевается с 4 декабря 22:00 по 5 декабря 06:00. Время ограничения движения может быть изменено из-за плохой погоды», — сообщили в пресс-службе.

Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси и грузовые транспортные автомобили, перевозящие тяжеловесные или крупногабаритные грузы. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Ранее ограничения на движение продлевали 4 декабря с 15:00 до 22:00. Причиной этому послужили неблагоприятные метеорологические явления.

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На трассе «Иртыш» в Курганской области продлили ограничение на движение транспорта до 5 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Временное ограничение на движение транспорта продлено на участке от 55 до 248 км трассы „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Запрет продлевается с 4 декабря 22:00 по 5 декабря 06:00. Время ограничения движения может быть изменено из-за плохой погоды», — сообщили в пресс-службе. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси и грузовые транспортные автомобили, перевозящие тяжеловесные или крупногабаритные грузы. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Ранее ограничения на движение продлевали 4 декабря с 15:00 до 22:00. Причиной этому послужили неблагоприятные метеорологические явления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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