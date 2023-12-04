В ЯНАО школьникам рекомендуют остаться дома из-за мороза

05 декабря 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Температура воздуха в ноябрьске опустилась до -38 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 5 декабря школьникам первой смены с 1-й по 6-й класс не рекомендуется выходить на улицу из-за мороза. Информация опубликована местными властями в соцсети. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -38 градусов, штиль. В населенных пунктах соседнего Ханты-Мансийского автономного округа 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены. Там местами температура воздуха опустилась ниже 38 градусов мороза.

В Ноябрьске (ЯНАО) 5 декабря школьникам первой смены с 1-й по 6-й класс не рекомендуется выходить на улицу из-за мороза. Информация опубликована местными властями в соцсети. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -38 градусов, штиль. В населенных пунктах соседнего Ханты-Мансийского автономного округа 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены. Там местами температура воздуха опустилась ниже 38 градусов мороза.