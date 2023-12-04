04 декабря 2023

В ЯНАО школьникам рекомендуют остаться дома из-за мороза

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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, иней на стекле, мороз, холод
Температура воздуха в ноябрьске опустилась до -38 градусов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 5 декабря школьникам первой смены с 1-й по 6-й класс не рекомендуется выходить на улицу из-за мороза. Информация опубликована местными властями в соцсети.

«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -38 градусов, штиль.

В населенных пунктах соседнего Ханты-Мансийского автономного округа 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены. Там местами температура воздуха опустилась ниже 38 градусов мороза.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 5 декабря школьникам первой смены с 1-й по 6-й класс не рекомендуется выходить на улицу из-за мороза. Информация опубликована местными властями в соцсети. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 6 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -38 градусов, штиль. В населенных пунктах соседнего Ханты-Мансийского автономного округа 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены. Там местами температура воздуха опустилась ниже 38 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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