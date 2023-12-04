Летевший самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Улан-Удэ

05 декабря 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

В Улан-Удэ сложные погодные условия, отметил гендиректор аэропорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. «Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришел рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей», — сообщается в telegram-канале «Гармаев Дмитрий Аэропорт „Байкал“». По словам Гармаева, погодные условия в Улан-Удэ для самолетов сложные. «Всю ночь чистили снег, но он не прекращается. Ждем еще утренний пик», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 декабря самолет с хоккеистами команды ЦСКА совершил вынужденную посадку. Спортсмены летели на игру КХЛ с «Трактором».

Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. «Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришел рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей», — сообщается в telegram-канале «Гармаев Дмитрий Аэропорт „Байкал“». По словам Гармаева, погодные условия в Улан-Удэ для самолетов сложные. «Всю ночь чистили снег, но он не прекращается. Ждем еще утренний пик», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 декабря самолет с хоккеистами команды ЦСКА совершил вынужденную посадку. Спортсмены летели на игру КХЛ с «Трактором».