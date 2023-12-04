04 декабря 2023

Летевший самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Улан-Удэ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
В Улан-Удэ сложные погодные условия, отметил гендиректор аэропорта Фото:

Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришел рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей», — сообщается в telegram-канале «Гармаев Дмитрий Аэропорт „Байкал“».

По словам Гармаева, погодные условия в Улан-Удэ для самолетов сложные. «Всю ночь чистили снег, но он не прекращается. Ждем еще утренний пик», — подытожил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 декабря самолет с хоккеистами команды ЦСКА совершил вынужденную посадку. Спортсмены летели на игру КХЛ с «Трактором».

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Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. «Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришел рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей», — сообщается в telegram-канале «Гармаев Дмитрий Аэропорт „Байкал“». По словам Гармаева, погодные условия в Улан-Удэ для самолетов сложные. «Всю ночь чистили снег, но он не прекращается. Ждем еще утренний пик», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 декабря самолет с хоккеистами команды ЦСКА совершил вынужденную посадку. Спортсмены летели на игру КХЛ с «Трактором».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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