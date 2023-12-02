Самолет с хоккеистами ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

02 декабря 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды самолета ЦСКА сел в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет с хоккеистами команды ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге. Спортсмены летели в Челябинск на матч КХЛ с «Трактором», рассказали в пресс-службе команды. «В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска — самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «ХК ЦСКА Москва». В настоящее время игроки ждут разрешения на вылет в Челябинск. Игра между ЦСКА и «Трактором» запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Самолет с хоккеистами команды ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге. Спортсмены летели в Челябинск на матч КХЛ с «Трактором», рассказали в пресс-службе команды. «В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска — самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «ХК ЦСКА Москва». В настоящее время игроки ждут разрешения на вылет в Челябинск. Игра между ЦСКА и «Трактором» запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.