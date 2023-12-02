Самолет с хоккеистами ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, екатеринбург
Из-за непогоды самолета ЦСКА сел в Екатеринбурге Фото:

Самолет с хоккеистами команды ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге. Спортсмены летели в Челябинск на матч КХЛ с «Трактором», рассказали в пресс-службе команды.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска — самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «ХК ЦСКА Москва».

В настоящее время игроки ждут разрешения на вылет в Челябинск. Игра между ЦСКА и «Трактором» запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

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Самолет с хоккеистами команды ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге. Спортсмены летели в Челябинск на матч КХЛ с «Трактором», рассказали в пресс-службе команды. «В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска — самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал «ХК ЦСКА Москва». В настоящее время игроки ждут разрешения на вылет в Челябинск. Игра между ЦСКА и «Трактором» запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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