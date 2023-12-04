В Екатеринбурге утром 5 декабря зафиксировали девятибалльные пробки. Сразу несколько читателей рассказали URA.RU, что опоздали на работу. При этом стоимость такси выросла в несколько раз.
«Обычно доезжаю с Пионерки в центр за 150 — 200 рублей. Сегодня цена была под 500 рублей», — рассказал один из читателей. Второй, добиравшийся на работу на общественном транспорте, поделился, что встал в серьезную пробку на Восточной и опоздал на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», даже в 9:16 пробки оценивались в девять баллов. В нескольких районах произошли ДТП — возле ЖД-вокзала на Челюскинцев, на перекрестке Тургенева — Малышева, на перекрестке Восточная — Декабристов, на Чапаева возле Большакова, на Татищева перед Токарей.
Дорожную ситуацию осложняют погодные условия. С раннего утра в Екатеринбурге идет снегопад.
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