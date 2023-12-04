Екатеринбуржцы массово опаздывают на работу из-за девятибалльных пробок. Скрин

05 декабря 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

В городе с раннего утра идет снег, это осложняет ситуацию на дорогах Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 5 декабря зафиксировали девятибалльные пробки. Сразу несколько читателей рассказали URA.RU, что опоздали на работу. При этом стоимость такси выросла в несколько раз. «Обычно доезжаю с Пионерки в центр за 150 — 200 рублей. Сегодня цена была под 500 рублей», — рассказал один из читателей. Второй, добиравшийся на работу на общественном транспорте, поделился, что встал в серьезную пробку на Восточной и опоздал на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», даже в 9:16 пробки оценивались в девять баллов. В нескольких районах произошли ДТП — возле ЖД-вокзала на Челюскинцев, на перекрестке Тургенева — Малышева, на перекрестке Восточная — Декабристов, на Чапаева возле Большакова, на Татищева перед Токарей. Дорожную ситуацию осложняют погодные условия. С раннего утра в Екатеринбурге идет снегопад. Цены на такси из-за снега подскочили Скрин: «Яндекс. Карты»

В Екатеринбурге утром 5 декабря зафиксировали девятибалльные пробки. Сразу несколько читателей рассказали URA.RU, что опоздали на работу. При этом стоимость такси выросла в несколько раз. «Обычно доезжаю с Пионерки в центр за 150 — 200 рублей. Сегодня цена была под 500 рублей», — рассказал один из читателей. Второй, добиравшийся на работу на общественном транспорте, поделился, что встал в серьезную пробку на Восточной и опоздал на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», даже в 9:16 пробки оценивались в девять баллов. В нескольких районах произошли ДТП — возле ЖД-вокзала на Челюскинцев, на перекрестке Тургенева — Малышева, на перекрестке Восточная — Декабристов, на Чапаева возле Большакова, на Татищева перед Токарей. Дорожную ситуацию осложняют погодные условия. С раннего утра в Екатеринбурге идет снегопад.