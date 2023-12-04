04 декабря 2023

Екатеринбуржцы массово опаздывают на работу из-за девятибалльных пробок. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, пробка, водитель автобуса, автобус, общественный транспорт, город
В городе с раннего утра идет снег, это осложняет ситуацию на дорогах Фото:

В Екатеринбурге утром 5 декабря зафиксировали девятибалльные пробки. Сразу несколько читателей рассказали URA.RU, что опоздали на работу. При этом стоимость такси выросла в несколько раз.

«Обычно доезжаю с Пионерки в центр за 150 — 200 рублей. Сегодня цена была под 500 рублей», — рассказал один из читателей. Второй, добиравшийся на работу на общественном транспорте, поделился, что встал в серьезную пробку на Восточной и опоздал на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», даже в 9:16 пробки оценивались в девять баллов. В нескольких районах произошли ДТП — возле ЖД-вокзала на Челюскинцев, на перекрестке Тургенева — Малышева, на перекрестке Восточная — Декабристов, на Чапаева возле Большакова, на Татищева перед Токарей.

Дорожную ситуацию осложняют погодные условия. С раннего утра в Екатеринбурге идет снегопад.

Цены на такси из-за снега подскочили
Цены на такси из-за снега подскочили

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В Екатеринбурге утром 5 декабря зафиксировали девятибалльные пробки. Сразу несколько читателей рассказали URA.RU, что опоздали на работу. При этом стоимость такси выросла в несколько раз. «Обычно доезжаю с Пионерки в центр за 150 — 200 рублей. Сегодня цена была под 500 рублей», — рассказал один из читателей. Второй, добиравшийся на работу на общественном транспорте, поделился, что встал в серьезную пробку на Восточной и опоздал на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», даже в 9:16 пробки оценивались в девять баллов. В нескольких районах произошли ДТП — возле ЖД-вокзала на Челюскинцев, на перекрестке Тургенева — Малышева, на перекрестке Восточная — Декабристов, на Чапаева возле Большакова, на Татищева перед Токарей. Дорожную ситуацию осложняют погодные условия. С раннего утра в Екатеринбурге идет снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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