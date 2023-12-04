04 декабря 2023

Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, пробка, снегопад, транспорт, зима, затор, автомобиль, автотранспорт, дорога, затрудненное движение
Основные дорожные заторы наблюдаются на центральных улицах Фото:

Жители Тюмени с утра стоят в пробках из-за непогоды. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 09:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сервисе.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах. Например, на Первомайской, Челюскинцев, Профсоюзной, Ленина, Мориса Тереза, 50 лет Октября. Также водители стоят на улицах Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Тополиной, Закалужской.

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Жители Тюмени с утра стоят в пробках из-за непогоды. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 09:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сервисе. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах. Например, на Первомайской, Челюскинцев, Профсоюзной, Ленина, Мориса Тереза, 50 лет Октября. Также водители стоят на улицах Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Тополиной, Закалужской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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