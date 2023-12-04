Основные дорожные заторы наблюдаются на центральных улицах
Жители Тюмени с утра стоят в пробках из-за непогоды. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 09:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сервисе.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах. Например, на Первомайской, Челюскинцев, Профсоюзной, Ленина, Мориса Тереза, 50 лет Октября. Также водители стоят на улицах Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Тополиной, Закалужской.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!