Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

05 декабря 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Основные дорожные заторы наблюдаются на центральных улицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени с утра стоят в пробках из-за непогоды. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 09:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сервисе. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах. Например, на Первомайской, Челюскинцев, Профсоюзной, Ленина, Мориса Тереза, 50 лет Октября. Также водители стоят на улицах Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Тополиной, Закалужской. Скрин с сервиса 2ГИС

Жители Тюмени с утра стоят в пробках из-за непогоды. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 09:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сервисе. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах. Например, на Первомайской, Челюскинцев, Профсоюзной, Ленина, Мориса Тереза, 50 лет Октября. Также водители стоят на улицах Мельникайте, Федюнинского, Монтажников, Тополиной, Закалужской.