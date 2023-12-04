Топ-менеджер пермских «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин покинул свой пост

05 декабря 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Сергей Дядькин покинул свой пост в связи с продажей имущественного комплекса предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин покинул свой пост. Он уволился из головной компании публичного акционерного общества в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. «Сергей Дядькин уволился из головной компании ПАО «Мотовилихинские заводы» вместе с еще с 70 работниками в связи с продажей имущественного комплекса предприятия на торгах. Но он продолжает осуществлять руководство военным (АО «Специальное конструкторское бюро») и гражданским (ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение») дивизионами завода, бывшими дочерними структурами ПАО «МЗ», новыми собственниками которых стал «Ремдизель», — сообщили URA.RU в пресс-службе машиностроительного холдинга. Сергей Дядькин пришел в холдинг в начале 2019 года. Он занял пост заместителя директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». На руководящие должности он был назначен в 2020 году, после ухода со своего поста топ-менеджера Александра Анохина. До прихода в пермский машхолдинг Сергей Дядькин также работал в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал» и АО «Волготанкер».

Управляющий директор пермского ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергей Дядькин покинул свой пост. Он уволился из головной компании публичного акционерного общества в связи с продажей имущественного комплекса предприятия. «Сергей Дядькин уволился из головной компании ПАО «Мотовилихинские заводы» вместе с еще с 70 работниками в связи с продажей имущественного комплекса предприятия на торгах. Но он продолжает осуществлять руководство военным (АО «Специальное конструкторское бюро») и гражданским (ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение») дивизионами завода, бывшими дочерними структурами ПАО «МЗ», новыми собственниками которых стал «Ремдизель», — сообщили URA.RU в пресс-службе машиностроительного холдинга. Сергей Дядькин пришел в холдинг в начале 2019 года. Он занял пост заместителя директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». На руководящие должности он был назначен в 2020 году, после ухода со своего поста топ-менеджера Александра Анохина. До прихода в пермский машхолдинг Сергей Дядькин также работал в структурах АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», ОК «Русал» и АО «Волготанкер».