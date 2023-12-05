Эпидемиолог объяснил, чем опасна микоплазменная пневмония, вспыхнувшая в мире

Эпидемиолог Крючков: микоплазменная пневмония переносится легко

05 декабря 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Симптомами микоплазменной пневмонии являются температура и кашель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Заражаются и взрослые, и дети. Из симптомов диагностированы кашель и температура. Но заболевание переносится легко. Об этом сообщил эпидемиолог Николай Крючков. «[Микоплазменная] пневмония переносится в большинстве на ногах и компенсируется тем, что протекает в легкой форме. Есть и кашель, и температура, но в итоге переносится легко», — передает Пятый канал слова Крючкова. Он добавил, что болезнь чаще всего активизируется в первой половине весны, во второй половине осени и зимой. Но в 2023 году наблюдается аномалия, потому что в Китае рост числа заболевших начался в летний период. По словам эксперта, в России тоже существует микоплазменная пневмония, но в большинстве случае она не диагностирована. Поэтому в данном случае не стоит бить тревогу о надвигающейся пандемии. Как заключил Крючков, данный вид пневмонии является распространенной инфекцией. Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что в распространении пневмонии нет ничего опасного и удивительного. По его словам, каждый год в России фиксируется порядка 800 случаев пневмонии. Но это нормальная ситуация, передает «Национальная служба новостей».

В некоторых странах начало расти количество заболевших микоплазменной пневмонией. Заражаются и взрослые, и дети. Из симптомов диагностированы кашель и температура. Но заболевание переносится легко. Об этом сообщил эпидемиолог Николай Крючков. «[Микоплазменная] пневмония переносится в большинстве на ногах и компенсируется тем, что протекает в легкой форме. Есть и кашель, и температура, но в итоге переносится легко», — передает Пятый канал слова Крючкова. Он добавил, что болезнь чаще всего активизируется в первой половине весны, во второй половине осени и зимой. Но в 2023 году наблюдается аномалия, потому что в Китае рост числа заболевших начался в летний период. По словам эксперта, в России тоже существует микоплазменная пневмония, но в большинстве случае она не диагностирована. Поэтому в данном случае не стоит бить тревогу о надвигающейся пандемии. Как заключил Крючков, данный вид пневмонии является распространенной инфекцией. Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что в распространении пневмонии нет ничего опасного и удивительного. По его словам, каждый год в России фиксируется порядка 800 случаев пневмонии. Но это нормальная ситуация, передает «Национальная служба новостей».