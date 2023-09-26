Новый пермский мэр поехал учиться на губернатора

Мэр Перми Соснин стал участником программы «школа губернаторов»

Эдуард Соснин официально 27—29 сентября находится в командировке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин начал обучение в «школе губернаторов» — программе кадрового управленческого резерва в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Соснин прошел отбор в „Школу губернаторов“. Обучение начинается с 27 сентября», — рассказал источник.

По данным инсайдеров, попасть в проект, который в 2017 году был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина, Соснину якобы помог губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Соснин — победитель конкурса „Лидеры России“, глава города-миллионника. По этим критериям он подходит для обучения в „школе губернаторов“. Страна —большая, скамейка запасных — не большая», — отметил один из собеседников.

В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что Эдуард Соснин находится в командировке 27—29 сентября. И.о. главы города на это время назначена его первый заместитель Ольга Андрианова.

Источники агентства высказывают версию, что Соснина якобы готовят к тому, чтобы он стал преемником Дмитрия Махонина. «Рано или поздно губернатор все равно пойдет на повышение, а готового преемника из местных сегодня нет», — говорит источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Эдуард Соснин был выбран мэром Перми в конце августа. С 2020 года он работал министром экономического развития