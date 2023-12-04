Треть челябинцев собралась работать в новогодние каникулы

«Авито Работа»: треть челябинцев в новогодние праздники пойдут на работу

05 декабря 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В новогодние каникулы треть челябинцев не исключают для себя возможность рабочего графика Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 34% намерены работать в новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», каждый десятый будет делать это точно. «Опрос выявил, что 34% респондентов из Челябинска собираются работать во время новогодних каникул. Из них 11% будут это делать точно. Еще 23% отмечают большую вероятность рабочих каникул», — сообщили в «Авито Работе». На рабочем месте выходные проведут сотрудники нескольких сфер. Среди них представители отраслей искусства и развлечений (68% от всех представителей данного направления трудовой деятельности), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанов (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%). Одновременно другая четверть опрошенных трудиться во время больших выходных определенно не собирается. Треть горожан не определилась, но вероятность отдыха более высока. Чаще всего такие ответы давали представители сфер страхования (33%), консалтинга (29%), автобизнеса (28%), администрирования (26%), строительства (26%). Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков напомнил, что привлечь сотрудника для работы в праздники можно с его письменного согласия. На выбор работнику представляется получить за отработанное время двойную оплату труда либо же дополнительные дни отдыха. Есть исключения. Персонал аварийных служб работодатели могут вызвать на рабочие места без письменного согласия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 34% намерены работать в новогодние праздники. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», каждый десятый будет делать это точно. «Опрос выявил, что 34% респондентов из Челябинска собираются работать во время новогодних каникул. Из них 11% будут это делать точно. Еще 23% отмечают большую вероятность рабочих каникул», — сообщили в «Авито Работе». На рабочем месте выходные проведут сотрудники нескольких сфер. Среди них представители отраслей искусства и развлечений (68% от всех представителей данного направления трудовой деятельности), традиционной торговли (65%), туризма и ресторанов (60%), фитнеса и красоты (58%), онлайн-торговли (58%), транспорта и логистики (57%). Одновременно другая четверть опрошенных трудиться во время больших выходных определенно не собирается. Треть горожан не определилась, но вероятность отдыха более высока. Чаще всего такие ответы давали представители сфер страхования (33%), консалтинга (29%), автобизнеса (28%), администрирования (26%), строительства (26%). Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков напомнил, что привлечь сотрудника для работы в праздники можно с его письменного согласия. На выбор работнику представляется получить за отработанное время двойную оплату труда либо же дополнительные дни отдыха. Есть исключения. Персонал аварийных служб работодатели могут вызвать на рабочие места без письменного согласия.