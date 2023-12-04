Губернатор Текслер ответил на вопросы жителей Челябинской области. Онлайн-трансляция

05 декабря 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Прямая линия с Алексеем Текслером началась в полдень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 5 декабря в прямом эфире начал отвечать на вопросы жителей Челябинской области. За несколько дней глава региона получил около шести тысяч обращений. Сбор вопросов на прямую линию продолжается до ее окончания окончания на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. 12:58 С 1 января 2024 года планируется индексация зарплат бюджетников. Алексей Текслер подтверждает, что это коснется и региональных, и муниципальных бюджетников: проиндексированы будут и оклады 12 категорий так называемых «указных» работников бюджетной сферы. 12:57 Видеообращение из поселка Октябрьский в Копейске. Жители приняли участие в инициативном бюджетировании и проголосовали за новый стадион. Но власти выбрали другой проект. «Нам нужен стадион!» — хором скандируют жители. Текслер обратился к мэру Копейска Андрею Фалейчику. Фалейчик говорит, что пока проект стадиона реализовать невозможно, требуется много средств и нужной документации. Губернатор просит поддержать жителей и дает поручение минспорта. По словам Текслера, вопрос можно решить за рамкам инициативного бюджетирования. 12:53 Из Магнитогорска спрашивают: почему после 20:00 общественный транспорт резко уменьшает интенсивность движения и горожанам трудно передвигаться? Текслер напоминает, что Магнитка стала первым городом, где полностью обновлен трамвайный парк. В этом году появились два новых автобусных маршрута — 19-й и 20-й. Еще 13 автобусов поступят до конца года. Но признает, что маршрутчики регулярно нарушают графики движения, особенно по магнитогорским поселкам. С теми, кто игнорируют требования властей, нужно прощаться. Тут же поручение навести порядок получает мэр города Сергей Бердников. 12:47 Вопрос о том, планируется ли реконструкция дороги Челябинск — Магнитогорск. Губернатор отмечает, что половина этой трассы федеральная. 50 км трассы от Южноуральска и Магнитогорска уже отремонтировано. Что касается участка от Челябинска до Южноуральска, а это федеральный участок, то идут переговоры с Росавтодором, чтобы сделать ее полностью четырехполосной. От Южноуральска до Магнитогорска значительная часть трассы уже четырехполосная. 12:44 На прямую линию пришло уже 6440 обращений. 12:40 Ветхоаварийную поликлинику в челябинском микрорайоне Чурилово закрыли. Родителям и детям приходится ездить в другие лечебные учреждения: общественный транспорт переполнен, а такси стоят в обе стороны под 800 рублей. Несколько поездок к докторам бьют по кошелькам и не добавляют здоровья и без того болеющим детям. Жители интересуются, что собираются делать власти.

«У меня большие вопросы к людям, которые отвечают за „внезапно“ закрывающиеся объекты и не предусмотревшие замену. Сейчас мы приобрели помещения на 2-йй Эльтонской улице и улице Духова: со второго и третьего квартала медики вернутся непосредственно в Чурилово и будут работать там. Со следующего года завершим проектирование и начнем строить детскую и взрослую поликлинику в Чурилово», — сообщил губернатор. Он добавил, что в 2024 году начнется и возведение нового хирургического корпуса детской областной больницы. 12:36 Есть еще одно обращение по участникам СВО. Автор обращения пишет, что упущен вопрос о поддержке участников СВО непосредственно на территории области. Стоит ввести льготы для участников при посещении учреждений культуры. Текслер заметил, что такие льготы есть в муниципалитетах и дал поручение вице-губернатору Вадиму Евдокимову проработать этот вопрос, сделать льготы едиными. 12:32 Рита Ахметшина из Юрюзани пожаловалась, что не получает помощи от социальных служб как член семьи военнослужащего, заключившего контракт не с Минобороны, а с Росгвардией. В ответ глава региона сообщил, что соответствующий закон принят заксобранием области 30 ноября. Сейчас выплаты из областного бюджета пойдут адресатам. Информацию о том, что первые заявления принимаются, а деньги начали перечислять, подтвердила глава минсоца Ирина Буторина. 12:29 Вопрос из села Булзи, Каслинского района. Село осталось без медицинского обслуживания. Есть медпункт, в котором некому работать. Приходится ездить в Касли, а автобусы ходят нерегулярно. Автор вопрос просит проявить заботу о людях. Текслер тут же дал поручение минздраву найти медиков для Булзей и считает, что эта проблема недоработка муниципалитета. Текслер отправил в село врио министра здравоохранения Елену Недочукову. 12:27 По словам Текслера — на очереди реконструкция знакового для Челябинска парка Гагарина. Продолжится также обновление архитектурной подсветки и иллюминации. 12:24 Также губернатор добавил, что на повестке дня стоит вопрос очистки самой реки Миасс. В том числе не только водорослей, но и донных отложений — чего не делалось с советских времен. Внимание будет уделено и очистке стоков в реку. 12:23 На прямую линию поступило много благодарностей. В том числе отмечают обновление набережной и реставрацию Сада камней в Челябинске. Чего ждать жителям областного центра в ближайшее время?

«Мы сделали упор на реку Миасс, на берегах которой развивался город. Сейчас появилась удобная пешеходная зона, где можно с комфортом провести время или устроить массовые мероприятия. Мы планируем дальнейшее развитие прибрежной зоны: в 2024 году начнем строить набережную от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успев включить участок от Свердловского проспекта до Энгельса — в основном на внебюджетные средства. И со стороны Братьев Кашириных и Университетской набережной тоже будут работать частные инвесторы. Это будут новые набережные в парковом стиле — без гранита, бетона. В подобном же стиле будет набережная на озере Смолино», — рассказал Текслер. 12:17 Вопрос из Магнитогорска о том, что не хватает зарядных станций для электромобилей. Текслер говорит, что в регионе около 80-ти таких станций. Большая часть в Челябинске. Число будет расти. В этом году введут еще 13 новых станций. Более 20 станций появится в будущем году. Магнитогорск будет участвовать в таких программах. Такие станции появятся и на трассе М5. 12:14 Уже поступило 6 тысяч 233 обращения. Обращения продолжают поступать. 12:12 С жалобой обратилась Марина Ивановна из села Песчаное (Увельский район). По ее словам, выехать из села в райцентр можно только на такси. Чтобы попасть в больницу, мамам с детьми нужно 800 рублей, и то не каждый таксист согласен ехать.

«Даю поручение главе Увельского района выехать на эту дорогу, осмотреть ее и провести переговоры с миндором, что можно сделать», — распорядился губернатор. 12:09 Первый вопрос от жительницы Варненского района. Она просит выделить деньги муниципалитету на приобретение мусорных баков в район. Текслер заявил, что с 2019 года власти активно работают по мусорной реформе. Контейнерные площадки постоянно обновляются. Все муниципалитеты присылают заявки. Губернатор даст поручение администрации района разобраться в этом вопросе. 12:05 На экран вывели интерактивную карту. На первом месте по числу вопросов Челябинск, на втором Магнитогорск. Далее следуют Миасс, Златоуст. 12:03 Текслер говорит, что все вопросы, которые задают жители, группируются по направлениям. Его заместители и министры каждый день отчитываются по этим вопросам и направлениям. Последние дни были особенно напряженными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Алексей Текслер 5 декабря в прямом эфире начал отвечать на вопросы жителей Челябинской области. За несколько дней глава региона получил около шести тысяч обращений. Сбор вопросов на прямую линию продолжается до ее окончания окончания на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. 12:58 05.12.2023 С 1 января 2024 года планируется индексация зарплат бюджетников. Алексей Текслер подтверждает, что это коснется и региональных, и муниципальных бюджетников: проиндексированы будут и оклады 12 категорий так называемых «указных» работников бюджетной сферы. 12:57 05.12.2023 Видеообращение из поселка Октябрьский в Копейске. Жители приняли участие в инициативном бюджетировании и проголосовали за новый стадион. Но власти выбрали другой проект. «Нам нужен стадион!» — хором скандируют жители. Текслер обратился к мэру Копейска Андрею Фалейчику. Фалейчик говорит, что пока проект стадиона реализовать невозможно, требуется много средств и нужной документации. Губернатор просит поддержать жителей и дает поручение минспорта. По словам Текслера, вопрос можно решить за рамкам инициативного бюджетирования. 12:53 05.12.2023 Из Магнитогорска спрашивают: почему после 20:00 общественный транспорт резко уменьшает интенсивность движения и горожанам трудно передвигаться? Текслер напоминает, что Магнитка стала первым городом, где полностью обновлен трамвайный парк. В этом году появились два новых автобусных маршрута — 19-й и 20-й. Еще 13 автобусов поступят до конца года. Но признает, что маршрутчики регулярно нарушают графики движения, особенно по магнитогорским поселкам. С теми, кто игнорируют требования властей, нужно прощаться. Тут же поручение навести порядок получает мэр города Сергей Бердников. 12:47 05.12.2023 Вопрос о том, планируется ли реконструкция дороги Челябинск — Магнитогорск. Губернатор отмечает, что половина этой трассы федеральная. 50 км трассы от Южноуральска и Магнитогорска уже отремонтировано. Что касается участка от Челябинска до Южноуральска, а это федеральный участок, то идут переговоры с Росавтодором, чтобы сделать ее полностью четырехполосной. От Южноуральска до Магнитогорска значительная часть трассы уже четырехполосная. 12:44 05.12.2023 На прямую линию пришло уже 6440 обращений. 12:40 05.12.2023 Ветхоаварийную поликлинику в челябинском микрорайоне Чурилово закрыли. Родителям и детям приходится ездить в другие лечебные учреждения: общественный транспорт переполнен, а такси стоят в обе стороны под 800 рублей. Несколько поездок к докторам бьют по кошелькам и не добавляют здоровья и без того болеющим детям. Жители интересуются, что собираются делать власти. «У меня большие вопросы к людям, которые отвечают за „внезапно“ закрывающиеся объекты и не предусмотревшие замену. Сейчас мы приобрели помещения на 2-йй Эльтонской улице и улице Духова: со второго и третьего квартала медики вернутся непосредственно в Чурилово и будут работать там. Со следующего года завершим проектирование и начнем строить детскую и взрослую поликлинику в Чурилово», — сообщил губернатор. Он добавил, что в 2024 году начнется и возведение нового хирургического корпуса детской областной больницы. 12:36 05.12.2023 Есть еще одно обращение по участникам СВО. Автор обращения пишет, что упущен вопрос о поддержке участников СВО непосредственно на территории области. Стоит ввести льготы для участников при посещении учреждений культуры. Текслер заметил, что такие льготы есть в муниципалитетах и дал поручение вице-губернатору Вадиму Евдокимову проработать этот вопрос, сделать льготы едиными. 12:32 05.12.2023 Рита Ахметшина из Юрюзани пожаловалась, что не получает помощи от социальных служб как член семьи военнослужащего, заключившего контракт не с Минобороны, а с Росгвардией. В ответ глава региона сообщил, что соответствующий закон принят заксобранием области 30 ноября. Сейчас выплаты из областного бюджета пойдут адресатам. Информацию о том, что первые заявления принимаются, а деньги начали перечислять, подтвердила глава минсоца Ирина Буторина. 12:29 05.12.2023 Вопрос из села Булзи, Каслинского района. Село осталось без медицинского обслуживания. Есть медпункт, в котором некому работать. Приходится ездить в Касли, а автобусы ходят нерегулярно. Автор вопрос просит проявить заботу о людях. Текслер тут же дал поручение минздраву найти медиков для Булзей и считает, что эта проблема недоработка муниципалитета. Текслер отправил в село врио министра здравоохранения Елену Недочукову. 12:27 05.12.2023 По словам Текслера — на очереди реконструкция знакового для Челябинска парка Гагарина. Продолжится также обновление архитектурной подсветки и иллюминации. 12:24 05.12.2023 Также губернатор добавил, что на повестке дня стоит вопрос очистки самой реки Миасс. В том числе не только водорослей, но и донных отложений — чего не делалось с советских времен. Внимание будет уделено и очистке стоков в реку. 12:23 05.12.2023 На прямую линию поступило много благодарностей. В том числе отмечают обновление набережной и реставрацию Сада камней в Челябинске. Чего ждать жителям областного центра в ближайшее время? «Мы сделали упор на реку Миасс, на берегах которой развивался город. Сейчас появилась удобная пешеходная зона, где можно с комфортом провести время или устроить массовые мероприятия. Мы планируем дальнейшее развитие прибрежной зоны: в 2024 году начнем строить набережную от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успев включить участок от Свердловского проспекта до Энгельса — в основном на внебюджетные средства. И со стороны Братьев Кашириных и Университетской набережной тоже будут работать частные инвесторы. Это будут новые набережные в парковом стиле — без гранита, бетона. В подобном же стиле будет набережная на озере Смолино», — рассказал Текслер. 12:17 05.12.2023 Вопрос из Магнитогорска о том, что не хватает зарядных станций для электромобилей. Текслер говорит, что в регионе около 80-ти таких станций. Большая часть в Челябинске. Число будет расти. В этом году введут еще 13 новых станций. Более 20 станций появится в будущем году. Магнитогорск будет участвовать в таких программах. Такие станции появятся и на трассе М5. 12:14 05.12.2023 Уже поступило 6 тысяч 233 обращения. Обращения продолжают поступать. 12:12 05.12.2023 С жалобой обратилась Марина Ивановна из села Песчаное (Увельский район). По ее словам, выехать из села в райцентр можно только на такси. Чтобы попасть в больницу, мамам с детьми нужно 800 рублей, и то не каждый таксист согласен ехать. «Даю поручение главе Увельского района выехать на эту дорогу, осмотреть ее и провести переговоры с миндором, что можно сделать», — распорядился губернатор. 12:09 05.12.2023 Первый вопрос от жительницы Варненского района. Она просит выделить деньги муниципалитету на приобретение мусорных баков в район. Текслер заявил, что с 2019 года власти активно работают по мусорной реформе. Контейнерные площадки постоянно обновляются. Все муниципалитеты присылают заявки. Губернатор даст поручение администрации района разобраться в этом вопросе. 12:05 05.12.2023 На экран вывели интерактивную карту. На первом месте по числу вопросов Челябинск, на втором Магнитогорск. Далее следуют Миасс, Златоуст. 12:03 05.12.2023 Текслер говорит, что все вопросы, которые задают жители, группируются по направлениям. Его заместители и министры каждый день отчитываются по этим вопросам и направлениям. Последние дни были особенно напряженными.