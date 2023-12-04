Победитель конкурса красоты среди мужчин в Перми рассказал о закулисье проекта. Видео

Пермский Misteruniq Астафьев: вместо бикини выходили в халатах и черных костюмах

05 декабря 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Алексей Астафьев стал Misteruniq на пермском конкурсе красоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский танцор Алексей Астафьев получил титул «Misteruniq» на одноименном конкурсе красоты среди мужчин. Финальное шоу сделали по канонам женских конкурсов с дефиле и танцевальными номерами. Но вместо выхода в купальниках участники дефилировали в халатах, а вечерние платья заменили на мужские костюмы, рассказал URA.RU Алексей Астафьев. «У нас было очень много репетиций, где рассказывали, как ходить, как улыбаться, куда смотреть. Мы работали над уверенностью, над умением подать себя на подиуме. У нас был выход в классических черных костюмах, халатах. Также было три танцевальных номера и один с песней», — рассказал Алексей Астафьев корреспонденту агентства. Он добавил, что жюри выбирало победителя мужского конкурса не только по внешним данным. Учитывалось умение подавать себя на сцене, создавать положительное впечатление у окружающих. Несмотря на соревнование между участниками сложились теплые отношения. На проекте царила приятная дружеская атмосфера, а в перерывах между репетициями конкурсанты вместе проводили время: посещали развлекательные мероприятия, участвовали в интеллектуальных играх, ходили на тренировки, отмечает победитель. «Мне было интересно попробовать что-то новое, стать увереннее и проверить, на что я способен. Раньше принимал участие в конкурсах красоты только в качестве танцевального партнера или тренера для участниц. Думаю, в будущем рискну принять участие в более масштабном проекте», — рассказал пермский танцор. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский танцор Алексей Астафьев получил титул «Misteruniq» на одноименном конкурсе красоты среди мужчин. Финальное шоу сделали по канонам женских конкурсов с дефиле и танцевальными номерами. Но вместо выхода в купальниках участники дефилировали в халатах, а вечерние платья заменили на мужские костюмы, рассказал URA.RU Алексей Астафьев. «У нас было очень много репетиций, где рассказывали, как ходить, как улыбаться, куда смотреть. Мы работали над уверенностью, над умением подать себя на подиуме. У нас был выход в классических черных костюмах, халатах. Также было три танцевальных номера и один с песней», — рассказал Алексей Астафьев корреспонденту агентства. Он добавил, что жюри выбирало победителя мужского конкурса не только по внешним данным. Учитывалось умение подавать себя на сцене, создавать положительное впечатление у окружающих. Несмотря на соревнование между участниками сложились теплые отношения. На проекте царила приятная дружеская атмосфера, а в перерывах между репетициями конкурсанты вместе проводили время: посещали развлекательные мероприятия, участвовали в интеллектуальных играх, ходили на тренировки, отмечает победитель. «Мне было интересно попробовать что-то новое, стать увереннее и проверить, на что я способен. Раньше принимал участие в конкурсах красоты только в качестве танцевального партнера или тренера для участниц. Думаю, в будущем рискну принять участие в более масштабном проекте», — рассказал пермский танцор. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.