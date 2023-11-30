30 ноября 2023

В Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
В Перми подвели итоги проектов Missuniq и Business Model Фото:

В Перми прошел конкурс красоты «Missuniq». Победу в конкурсе среди девушек одержала модель Ханна Мариненко. Также на проекте выбрали самого красивого мужчину. По мнению жюри им оказался танцор Алексей Астафьев, рассказали URA.RU организаторы конкурса.

«Конкурс проходил в трех номинациях. В категории „Missuniq“ среди незамужних девушек до 25 лет победила Ханна Мариненко. В номинации „Missisuniq“ главную корону забрала юрист Диана Буряк. В этой номинации участвовали девушки старше 25 лет замужем или в разводе. Также мы впервые провели конкурс среди мужчин „Misteruniq“. Победу одержал танцор Алексей Астафьев», — рассказали организаторы конкурса корреспонденту агентства.

Всего в проекте было 33 конкурсанта. Победители получили шанс принять участие в модных показах на Fashion Week в Москве и Дубае. Также 30 ноября в Перми прошел еще одни конкурс «Business Model», где соревновались предпринимательницы города. Корону «Business Model 2023» и поездку в Турцию забрала основательница сети фитнес-студии Гульнара Гумерова, сообщила организатор конкурса Анастасия Арапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что пермская «Миссис Элегантность» получила международную премию. Ее талант отметили звезды российского шоу-бизнеса.

Главную корону конкурса «Missuniq» получила модель Ханна Мариненко (вторая справа)
Главную корону конкурса «Missuniq» получила модель Ханна Мариненко (вторая справа)
Самый красивый мужчина Перми по версии жюри конкурса «Misteruniq» Алексей Астафьев с победительницей прошлого сезона проекта «Missuniq»
Самый красивый мужчина Перми по версии жюри конкурса «Misteruniq» Алексей Астафьев с победительницей прошлого сезона проекта «Missuniq»
Топ-3 конкурса «Business Model 2023» и организатор проекта
Топ-3 конкурса «Business Model 2023» и организатор проекта
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В Перми прошел конкурс красоты «Missuniq». Победу в конкурсе среди девушек одержала модель Ханна Мариненко. Также на проекте выбрали самого красивого мужчину. По мнению жюри им оказался танцор Алексей Астафьев, рассказали URA.RU организаторы конкурса. «Конкурс проходил в трех номинациях. В категории „Missuniq“ среди незамужних девушек до 25 лет победила Ханна Мариненко. В номинации „Missisuniq“ главную корону забрала юрист Диана Буряк. В этой номинации участвовали девушки старше 25 лет замужем или в разводе. Также мы впервые провели конкурс среди мужчин „Misteruniq“. Победу одержал танцор Алексей Астафьев», — рассказали организаторы конкурса корреспонденту агентства. Всего в проекте было 33 конкурсанта. Победители получили шанс принять участие в модных показах на Fashion Week в Москве и Дубае. Также 30 ноября в Перми прошел еще одни конкурс «Business Model», где соревновались предпринимательницы города. Корону «Business Model 2023» и поездку в Турцию забрала основательница сети фитнес-студии Гульнара Гумерова, сообщила организатор конкурса Анастасия Арапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что пермская «Миссис Элегантность» получила международную премию. Ее талант отметили звезды российского шоу-бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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