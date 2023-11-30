В Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Фото

01 декабря 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Перми подвели итоги проектов Missuniq и Business Model Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми прошел конкурс красоты «Missuniq». Победу в конкурсе среди девушек одержала модель Ханна Мариненко. Также на проекте выбрали самого красивого мужчину. По мнению жюри им оказался танцор Алексей Астафьев, рассказали URA.RU организаторы конкурса. «Конкурс проходил в трех номинациях. В категории „Missuniq“ среди незамужних девушек до 25 лет победила Ханна Мариненко. В номинации „Missisuniq“ главную корону забрала юрист Диана Буряк. В этой номинации участвовали девушки старше 25 лет замужем или в разводе. Также мы впервые провели конкурс среди мужчин „Misteruniq“. Победу одержал танцор Алексей Астафьев», — рассказали организаторы конкурса корреспонденту агентства. Всего в проекте было 33 конкурсанта. Победители получили шанс принять участие в модных показах на Fashion Week в Москве и Дубае. Также 30 ноября в Перми прошел еще одни конкурс «Business Model», где соревновались предпринимательницы города. Корону «Business Model 2023» и поездку в Турцию забрала основательница сети фитнес-студии Гульнара Гумерова, сообщила организатор конкурса Анастасия Арапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что пермская «Миссис Элегантность» получила международную премию. Ее талант отметили звезды российского шоу-бизнеса. Главную корону конкурса «Missuniq» получила модель Ханна Мариненко (вторая справа) Фото из социальных сетей организаторов конкурса «Missuniq» Самый красивый мужчина Перми по версии жюри конкурса «Misteruniq» Алексей Астафьев с победительницей прошлого сезона проекта «Missuniq» Фото из социальных сетей организаторов конкурса «Missuniq» Топ-3 конкурса «Business Model 2023» и организатор проекта Фото со страницы Анастасии Араповой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/arapovabrand Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми прошел конкурс красоты «Missuniq». Победу в конкурсе среди девушек одержала модель Ханна Мариненко. Также на проекте выбрали самого красивого мужчину. По мнению жюри им оказался танцор Алексей Астафьев, рассказали URA.RU организаторы конкурса. «Конкурс проходил в трех номинациях. В категории „Missuniq“ среди незамужних девушек до 25 лет победила Ханна Мариненко. В номинации „Missisuniq“ главную корону забрала юрист Диана Буряк. В этой номинации участвовали девушки старше 25 лет замужем или в разводе. Также мы впервые провели конкурс среди мужчин „Misteruniq“. Победу одержал танцор Алексей Астафьев», — рассказали организаторы конкурса корреспонденту агентства. Всего в проекте было 33 конкурсанта. Победители получили шанс принять участие в модных показах на Fashion Week в Москве и Дубае. Также 30 ноября в Перми прошел еще одни конкурс «Business Model», где соревновались предпринимательницы города. Корону «Business Model 2023» и поездку в Турцию забрала основательница сети фитнес-студии Гульнара Гумерова, сообщила организатор конкурса Анастасия Арапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что пермская «Миссис Элегантность» получила международную премию. Ее талант отметили звезды российского шоу-бизнеса.