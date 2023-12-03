03 декабря 2023
02 декабря 2023

Самая красивая девушка Перми опубликовала откровенное видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Девушка выложила в интернет свой выход на конкурсе купальников Фото:

Победительница пермского конкурса красоты «Missuniq» Ханна Мариненко опубликовала в своих социальных сетях видео, где она дефилирует в купальнике с крыльями ангела. В подобных образах на подиум выходили топ-модели бренда Victoria«s secret.

«А потом они стали Miss и Mister UNIQ», — написала пермская королева красоты под видео. Ролик был снят во время выхода в купальниках на проекте «Missuniq». Вместе с девушкой на сцену вышел танцор Алексей Астафьев, который выиграл в мужском конкурсе красоты «Misteruniq».

Ранее стало известно, что конкурс красоты «Missuniq» состоялся в Перми в конце ноября. Главную корону среди незамужних девушек забрала Ханна Мариненко. В социальных сетях девушки написано, что она работает моделью. Пермячка принимала участие во всероссийском конкурсе «Supermodel Russia 2023» и вышла в финал.

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Победительница пермского конкурса красоты «Missuniq» Ханна Мариненко опубликовала в своих социальных сетях видео, где она дефилирует в купальнике с крыльями ангела. В подобных образах на подиум выходили топ-модели бренда Victoria«s secret. «А потом они стали Miss и Mister UNIQ», — написала пермская королева красоты под видео. Ролик был снят во время выхода в купальниках на проекте «Missuniq». Вместе с девушкой на сцену вышел танцор Алексей Астафьев, который выиграл в мужском конкурсе красоты «Misteruniq». Ранее стало известно, что конкурс красоты «Missuniq» состоялся в Перми в конце ноября. Главную корону среди незамужних девушек забрала Ханна Мариненко. В социальных сетях девушки написано, что она работает моделью. Пермячка принимала участие во всероссийском конкурсе «Supermodel Russia 2023» и вышла в финал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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