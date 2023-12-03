Самая красивая девушка Перми опубликовала откровенное видео

04 декабря 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Девушка выложила в интернет свой выход на конкурсе купальников Фото: Размик Закарян © URA.RU Победительница пермского конкурса красоты «Missuniq» Ханна Мариненко опубликовала в своих социальных сетях видео, где она дефилирует в купальнике с крыльями ангела. В подобных образах на подиум выходили топ-модели бренда Victoria«s secret. «А потом они стали Miss и Mister UNIQ», — написала пермская королева красоты под видео. Ролик был снят во время выхода в купальниках на проекте «Missuniq». Вместе с девушкой на сцену вышел танцор Алексей Астафьев, который выиграл в мужском конкурсе красоты «Misteruniq». Ранее стало известно, что конкурс красоты «Missuniq» состоялся в Перми в конце ноября. Главную корону среди незамужних девушек забрала Ханна Мариненко. В социальных сетях девушки написано, что она работает моделью. Пермячка принимала участие во всероссийском конкурсе «Supermodel Russia 2023» и вышла в финал.

Победительница пермского конкурса красоты «Missuniq» Ханна Мариненко опубликовала в своих социальных сетях видео, где она дефилирует в купальнике с крыльями ангела. В подобных образах на подиум выходили топ-модели бренда Victoria«s secret. «А потом они стали Miss и Mister UNIQ», — написала пермская королева красоты под видео. Ролик был снят во время выхода в купальниках на проекте «Missuniq». Вместе с девушкой на сцену вышел танцор Алексей Астафьев, который выиграл в мужском конкурсе красоты «Misteruniq». Ранее стало известно, что конкурс красоты «Missuniq» состоялся в Перми в конце ноября. Главную корону среди незамужних девушек забрала Ханна Мариненко. В социальных сетях девушки написано, что она работает моделью. Пермячка принимала участие во всероссийском конкурсе «Supermodel Russia 2023» и вышла в финал.