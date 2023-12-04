04 декабря 2023

Тюменский ресторан «Чум» получил премию «Пальмовая ветвь» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с мишленовским поваром. Екатеринбург, огонь, сойка ресторан
Номинацию «Лучший шеф-повар» также выиграла шеф ресторана Наталья Трапезникова Фото:

Тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. Как рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова, за 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды.

«У нас был очень насыщенный год. Мы ездили на гастроли с наши меню, представляли его в ресторане „Сыроварня“ в Москве. После были на ресторанном шоу в Сочи, где поставили фудтрак от ресторана, адаптировав северную кухню под формат уличной еды. Кормили гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Все эти мероприятия мы представили как концепцию продвижения ресторана, за нее и взяли „Пальмовую ветвь“», — сообщила URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова.

Премию «Пальмовая ветвь» получила шеф-повар ресторана Наталья Трапезникова в номинации «Лучший шеф-повар». Бар «Водокачка», также принадлежащий сети «МаксиМ», вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций года. Итоги номинации подведут в апреле.

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Тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. Как рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова, за 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды. «У нас был очень насыщенный год. Мы ездили на гастроли с наши меню, представляли его в ресторане „Сыроварня“ в Москве. После были на ресторанном шоу в Сочи, где поставили фудтрак от ресторана, адаптировав северную кухню под формат уличной еды. Кормили гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Все эти мероприятия мы представили как концепцию продвижения ресторана, за нее и взяли „Пальмовую ветвь“», — сообщила URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова. Премию «Пальмовая ветвь» получила шеф-повар ресторана Наталья Трапезникова в номинации «Лучший шеф-повар». Бар «Водокачка», также принадлежащий сети «МаксиМ», вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций года. Итоги номинации подведут в апреле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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