Тюменский ресторан «Чум» получил премию «Пальмовая ветвь» в Москве

05 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Номинацию «Лучший шеф-повар» также выиграла шеф ресторана Наталья Трапезникова Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. Как рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова, за 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды. «У нас был очень насыщенный год. Мы ездили на гастроли с наши меню, представляли его в ресторане „Сыроварня“ в Москве. После были на ресторанном шоу в Сочи, где поставили фудтрак от ресторана, адаптировав северную кухню под формат уличной еды. Кормили гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Все эти мероприятия мы представили как концепцию продвижения ресторана, за нее и взяли „Пальмовую ветвь“», — сообщила URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова. Премию «Пальмовая ветвь» получила шеф-повар ресторана Наталья Трапезникова в номинации «Лучший шеф-повар». Бар «Водокачка», также принадлежащий сети «МаксиМ», вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций года. Итоги номинации подведут в апреле.

Тюменский ресторан «Чум» занял первое место в номинации «PR-кампания года» на ежегодной премии рестораторов «Пальмовая ветвь» в Москве. Как рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова, за 2023 год команда тюменского ресторана и его кухня были участниками мероприятий по всей России, за что и были удостоены высокой награды. «У нас был очень насыщенный год. Мы ездили на гастроли с наши меню, представляли его в ресторане „Сыроварня“ в Москве. После были на ресторанном шоу в Сочи, где поставили фудтрак от ресторана, адаптировав северную кухню под формат уличной еды. Кормили гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Все эти мероприятия мы представили как концепцию продвижения ресторана, за нее и взяли „Пальмовую ветвь“», — сообщила URA.RU директор по развитию ресторанной сети «МаксиМ» Марина Филиппова. Премию «Пальмовая ветвь» получила шеф-повар ресторана Наталья Трапезникова в номинации «Лучший шеф-повар». Бар «Водокачка», также принадлежащий сети «МаксиМ», вошел в топ-100 лучших ресторанных концепций года. Итоги номинации подведут в апреле.