Екатеринбуржцев научат планировать недорогой новогодний отдых в Москве

В Екатеринбурге установят мобильные туристско-информационные центры Москвы

05 декабря 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам предлагают отправиться в Москву в длинные январские каникулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 7 декабря установят три мобильных туристско-информационных центра Москвы, где можно будет узнать, как организовать новогодний отдых в столице за небольшую сумму. Об этом URA.RU рассказали в комитете по туризму города Москвы. «Тематические инфоцентры будут посвящены отдыху с детьми, доступным и недорогим путешествиям, а также новогодним активностям в Москве. Передвижные инфоцентры Москвы разместятся на улице Воеводина, возле дома №2, и будут открыты с 7 по 10 декабря с 10:00 до 20:00», — пояснили в пресс-службе. Здесь же разместят детскую площадку, где будут работать аниматоры, пройдут игры и викторины про Москву, и новогодний центр с развлекательными мероприятиями, чаепитием и возможностью бесплатно отправить открытки по России. «Все желающие смогут получить брошюры с полезной для туриста информацией о Москве, узнать о программе для семей с детьми „Играй в Москву“, которая уже включает пять маршрутов по столице, состоящих из различных достопримечательностей и интерактивных заданий», — рассказали в комитете по туризму. Для многих праздничные каникулы могут стать хорошим поводом сменить обстановку, а также интересно провести время. О том, где можно проводить уходящий 2023 год — в материале URA.RU.

В Екатеринбурге 7 декабря установят три мобильных туристско-информационных центра Москвы, где можно будет узнать, как организовать новогодний отдых в столице за небольшую сумму. Об этом URA.RU рассказали в комитете по туризму города Москвы. «Тематические инфоцентры будут посвящены отдыху с детьми, доступным и недорогим путешествиям, а также новогодним активностям в Москве. Передвижные инфоцентры Москвы разместятся на улице Воеводина, возле дома №2, и будут открыты с 7 по 10 декабря с 10:00 до 20:00», — пояснили в пресс-службе. Здесь же разместят детскую площадку, где будут работать аниматоры, пройдут игры и викторины про Москву, и новогодний центр с развлекательными мероприятиями, чаепитием и возможностью бесплатно отправить открытки по России. «Все желающие смогут получить брошюры с полезной для туриста информацией о Москве, узнать о программе для семей с детьми „Играй в Москву“, которая уже включает пять маршрутов по столице, состоящих из различных достопримечательностей и интерактивных заданий», — рассказали в комитете по туризму. Для многих праздничные каникулы могут стать хорошим поводом сменить обстановку, а также интересно провести время. О том, где можно проводить уходящий 2023 год — в материале URA.RU.