04 декабря 2023

ЯНАО вошел в Топ-5 регионов России по остаткам свободных бюджетных средств

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, рабочее место депутата, бюджет пермского края
Остатки в казне позволяют финансировать дефицит бюджета по итогам года Фото:

Объем временно свободных средств на счетах ЯНАО в октябре 2023 года составлял 135 988 млн рублей, что значительно превосходит показатели других регионов. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), кроме Ямала в списке лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

«Остатки временно свободных средств на счетах бюджета — один из наиболее важных инструментов ликвидности, доступных региональным властям при финансировании дефицита бюджета», — объясняют аналитики АКРА. Такие высокие показатели в некоторых российских регионах отмечены впервые за всю историю наблюдений.

По итогам октября 2023 года совокупный объем накопленных средств российских регионов составил около 4,1 трлн рублей. Из них на Москву приходится 1 190 925 млн рублей, на Санкт-Петербург — 391 100 млн рублей, на Московскую область — 175 285 млн рублей, на ЯНАО — 135 988 млн рублей, Краснодарский край — 123 533 млн рублей. Остатки в бюджетах Свердловской и Тюменской области составили соответственно 97 061 млн рублей и 91 970 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году доходы бюджета ЯНАО ожидаются в объеме 342,6 млрд рублей, а расходы составят 389,6 млрд рублей. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но при этом он сбалансирован.

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Объем временно свободных средств на счетах ЯНАО в октябре 2023 года составлял 135 988 млн рублей, что значительно превосходит показатели других регионов. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), кроме Ямала в списке лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. «Остатки временно свободных средств на счетах бюджета — один из наиболее важных инструментов ликвидности, доступных региональным властям при финансировании дефицита бюджета», — объясняют аналитики АКРА. Такие высокие показатели в некоторых российских регионах отмечены впервые за всю историю наблюдений. По итогам октября 2023 года совокупный объем накопленных средств российских регионов составил около 4,1 трлн рублей. Из них на Москву приходится 1 190 925 млн рублей, на Санкт-Петербург — 391 100 млн рублей, на Московскую область — 175 285 млн рублей, на ЯНАО — 135 988 млн рублей, Краснодарский край — 123 533 млн рублей. Остатки в бюджетах Свердловской и Тюменской области составили соответственно 97 061 млн рублей и 91 970 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году доходы бюджета ЯНАО ожидаются в объеме 342,6 млрд рублей, а расходы составят 389,6 млрд рублей. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но при этом он сбалансирован.
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