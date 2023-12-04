Тюменка боится выйти из дома из-за незнакомца, который ее преследует

05 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Жительница Тюмени прогнала незнакомца, который ее преследовал Фото: Владимир Андреев © URA.RU 18-летняя жительница Тюмени Марта Иванова боится выйти из дома из-за мужчины, который преследовал ее поздно вечером 4 декабря. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. «Меня преследовал мужчина в районе УХМ. Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — рассказала Марта Иванова в беседе с URA.RU. Девушка добавила, что недалеко от ее дома находится общежитие Тюменского индустриального университета. И предположила, что незнакомец мог преследовать и других девушек. «По этому маршруту каждый день толпами ходят в общежитие студентки ТИУ. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — сообщила агентству жительница Тюмени. Марта Иванова добавила, что пока не жаловалась на преследователя в правоохранительные органы. В ближайшее время она планирует написать заявление в полицию.

18-летняя жительница Тюмени Марта Иванова боится выйти из дома из-за мужчины, который преследовал ее поздно вечером 4 декабря. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. «Меня преследовал мужчина в районе УХМ. Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — рассказала Марта Иванова в беседе с URA.RU. Девушка добавила, что недалеко от ее дома находится общежитие Тюменского индустриального университета. И предположила, что незнакомец мог преследовать и других девушек. «По этому маршруту каждый день толпами ходят в общежитие студентки ТИУ. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — сообщила агентству жительница Тюмени. Марта Иванова добавила, что пока не жаловалась на преследователя в правоохранительные органы. В ближайшее время она планирует написать заявление в полицию.