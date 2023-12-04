04 декабря 2023

Тюменка боится выйти из дома из-за незнакомца, который ее преследует

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Тюмени прогнала незнакомца, который ее преследовал Фото:

18-летняя жительница Тюмени Марта Иванова боится выйти из дома из-за мужчины, который преследовал ее поздно вечером 4 декабря. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Меня преследовал мужчина в районе УХМ. Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — рассказала Марта Иванова в беседе с URA.RU.

Девушка добавила, что недалеко от ее дома находится общежитие Тюменского индустриального университета. И предположила, что незнакомец мог преследовать и других девушек. «По этому маршруту каждый день толпами ходят в общежитие студентки ТИУ. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — сообщила агентству жительница Тюмени.

Марта Иванова добавила, что пока не жаловалась на преследователя в правоохранительные органы. В ближайшее время она планирует написать заявление в полицию.

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18-летняя жительница Тюмени Марта Иванова боится выйти из дома из-за мужчины, который преследовал ее поздно вечером 4 декабря. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. «Меня преследовал мужчина в районе УХМ. Он выскочил в тот момент, когда я начинала заходить в подъезд. Вылетает из-за угла, у него ступор. Остановился на пару секунд и с улыбкой начал к себе подзывать. Возможно подумал, что я несовершеннолетняя, исходя из внешнего вида. Мне страшно выходить из дома», — рассказала Марта Иванова в беседе с URA.RU. Девушка добавила, что недалеко от ее дома находится общежитие Тюменского индустриального университета. И предположила, что незнакомец мог преследовать и других девушек. «По этому маршруту каждый день толпами ходят в общежитие студентки ТИУ. Темнеет сейчас рано и неизвестно, единичный это случай со стороны этого мужчины или нет», — сообщила агентству жительница Тюмени. Марта Иванова добавила, что пока не жаловалась на преследователя в правоохранительные органы. В ближайшее время она планирует написать заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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