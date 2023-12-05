Курганские партии копят деньги для выборов

06 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Представители реготделений партий потратили меньше, чем в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области представители реготделения партий в 2023 году, в отличии от коллег из соседних субъектов, занимались накоплением ресурсов, чтобы в 2024 году их можно было потратить на выборах. Из-за этого в третьем квартале реготделения партий потратили меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом URA.RU сообщил политолог Сергей Ширяев. «На уровне Курганской области снижение объяснимо. 2023 год прошел без крупных выборов на этой территории. В 2024 ситуация будет иная. Тут, и выборы в гордуму Кургана, и выборы губернатора, и выборы президента. Думаю уже с середины января партии активизируются, да и финансовых вложений будет больше. Считаю, что 2023 год был годом накопления ресурсов», — рассказал Ширяев. В третьем квартале по данным, размещенным на сайте облизбиркома, на счета реготделений поступило 8,4 млн рублей. 8 млн рублей были потрачены. За аналогичный период прошлого года представители реготделений потратили 8,46 млн рублей, при этом, на их счета поступили 7,8 млн рублей. На федеральном уровне партии в 2023 году тратили больше, чем в 2022 году.

В Курганской области представители реготделения партий в 2023 году, в отличии от коллег из соседних субъектов, занимались накоплением ресурсов, чтобы в 2024 году их можно было потратить на выборах. Из-за этого в третьем квартале реготделения партий потратили меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом URA.RU сообщил политолог Сергей Ширяев. «На уровне Курганской области снижение объяснимо. 2023 год прошел без крупных выборов на этой территории. В 2024 ситуация будет иная. Тут, и выборы в гордуму Кургана, и выборы губернатора, и выборы президента. Думаю уже с середины января партии активизируются, да и финансовых вложений будет больше. Считаю, что 2023 год был годом накопления ресурсов», — рассказал Ширяев. В третьем квартале по данным, размещенным на сайте облизбиркома, на счета реготделений поступило 8,4 млн рублей. 8 млн рублей были потрачены. За аналогичный период прошлого года представители реготделений потратили 8,46 млн рублей, при этом, на их счета поступили 7,8 млн рублей. На федеральном уровне партии в 2023 году тратили больше, чем в 2022 году.