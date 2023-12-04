Курганстальмост установил электронные анализаторы паров этанола на проходной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ЗАО «Курганстальмост» начал проверять работников на алкотестерах. Из-за этого утром и вечером на проходной образуются большие очереди, пишут сотрудники завода в курганских пабликах.

«С утра на „Курганстальмосте“ образовалась огромная очередь. Установили алкотестеры на входе», — пишет один из заводчан в группе «Реальный Курган» во «ВКонтакте». Другие сотрудники в комментариях подтверждают, что ждать очереди приходится около 30-45 минут.

В пресс-службе ЗАО «Курганстальмост» на запрос URA.RU ответили, что на центральной проходной установлены электронные анализаторы паров этанола в количестве трех штук. «В настоящее время система работает в тестовом режиме. Скорость тестирования при правильном выполнении процедуры составляет 1 секунду. Пропускная способность одного анализатора — 25 человек в минуту», — отметили на заводе.

Возникновение очередей на центральной проходной на заводе объяснили неправильным прохождением сотрудников вновь введенной системы. Ответственные службы предприятия предпринимают меры для устранения данной ситуации. Для сотрудников проводятся обучающие консультации по правильному прохождению данной процедуры. Главная цель введения данной системы — обеспечить промышленную безопасность на предприятии. Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить (не допускать) к работе сотрудника, появившегося на работе в состоянии опьянения.

По данным источника агентства из сферы промышленности. Ранее на некоторых курганских заводах практиковали проверку работников на алкотестерах. Однако, проверка была не сплошно, а выборочной.

Очередь на проходной ЗАО «Курганстальмост» из-за алкотестеров фото: «Реальный Курган», https://vk.com/real_kgn