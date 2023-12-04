Президент Путин наградил 17 челябинских медиков и двух водителей неотложки

Президент РФ Владимир Путин представил к награде 17 медиков и двух водителей из областных больниц Челябинской области за самоотверженность в экстремальных условиях. Соответствующее распоряжение появилось на официальном правовом портале.
«За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить орденом Пирогова Николая Ростовцева заместителя главврача ГАУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить медицинского психолога Елену Ковтунову, водителей Евгения Тяпкина и Семена Ульянова ГАУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“, водителя ГБУЗ „Областная клиническая больница №2“ Андрея Маслова», — говорится в документе.
Еще 15 медиков президент наградил медалью Луки Крымского. В их числе старшие медсестры Ольга Байшева, Наиля Изместьева, медсестра Людмила Тамочкина, врач Ирина Благих, завотделением Руслана Седых и завлабораторией Наталья Ускова Челябинской областной клинической больницы (ОКБ) №2.
Из областной детской клинической больницы медалью Луки Крымского наградили врачей Елену Васильеву, Регину Зарипову, Юлию Калатину, Наталью Кузьмину, Анастасию Перевощикову и Клавдию Сычеву, завотделением Ирину Каримову. В числе представленных к награде медсестер детской больницы Наталья Кашутина, Оксана Пашкевич и Василина Чаткина.
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