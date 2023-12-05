Сенатор Клишас объяснил, почему в России не появится госидеология

Сенатор Клишас: в Конституции РФ нельзя изменить нужную статью об идеологии
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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
По словам Клишаса, единой госидеологии не будет Фото:

Необходимость введения государственной идеологии в последние несколько месяцев стала серьезной темой для обсуждений. В Конституции РФ объясняется, что нужно принимать идеологическое многообразие. Одна единственная идеология не может быть принята в качестве государственной. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Я так понимаю, Александр Иванович говорит о необходимости в целом идеологической основы для жизни общества, государства. Это совершенно справедливо. Но в Конституции такой подход закреплен по результатам реформы 2020 года. Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение — поддерживается идеологическое многообразие. <…> А какую-то одну идеологию в качестве государственной принять невозможно.», — передает NEWS.ru слова Клишаса. Он добавил, что Конституция РФ не отрицает идеологию как таковую.

Также политик заявил, что в Конституцию нельзя внести статью с поправкой о единой госидеологии. Это связано с тем, что соответствующая статья находится в неизменяемой части нормативного правового акта.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал идею о включении государственной идеологии в Конституцию РФ. По его мнению, на данный момент нужно создать рабочую группу, которая будет заниматься проработкой основных направлений. Автором этой инициативы является глава СКР Александр Бастрыкин.

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Необходимость введения государственной идеологии в последние несколько месяцев стала серьезной темой для обсуждений. В Конституции РФ объясняется, что нужно принимать идеологическое многообразие. Одна единственная идеология не может быть принята в качестве государственной. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Я так понимаю, Александр Иванович говорит о необходимости в целом идеологической основы для жизни общества, государства. Это совершенно справедливо. Но в Конституции такой подход закреплен по результатам реформы 2020 года. Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение — поддерживается идеологическое многообразие. <…> А какую-то одну идеологию в качестве государственной принять невозможно.», — передает NEWS.ru слова Клишаса. Он добавил, что Конституция РФ не отрицает идеологию как таковую. Также политик заявил, что в Конституцию нельзя внести статью с поправкой о единой госидеологии. Это связано с тем, что соответствующая статья находится в неизменяемой части нормативного правового акта. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал идею о включении государственной идеологии в Конституцию РФ. По его мнению, на данный момент нужно создать рабочую группу, которая будет заниматься проработкой основных направлений. Автором этой инициативы является глава СКР Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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