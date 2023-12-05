Сенатор Клишас объяснил, почему в России не появится госидеология

Сенатор Клишас: в Конституции РФ нельзя изменить нужную статью об идеологии

05 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

По словам Клишаса, единой госидеологии не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимость введения государственной идеологии в последние несколько месяцев стала серьезной темой для обсуждений. В Конституции РФ объясняется, что нужно принимать идеологическое многообразие. Одна единственная идеология не может быть принята в качестве государственной. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Я так понимаю, Александр Иванович говорит о необходимости в целом идеологической основы для жизни общества, государства. Это совершенно справедливо. Но в Конституции такой подход закреплен по результатам реформы 2020 года. Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение — поддерживается идеологическое многообразие. <…> А какую-то одну идеологию в качестве государственной принять невозможно.», — передает NEWS.ru слова Клишаса. Он добавил, что Конституция РФ не отрицает идеологию как таковую. Также политик заявил, что в Конституцию нельзя внести статью с поправкой о единой госидеологии. Это связано с тем, что соответствующая статья находится в неизменяемой части нормативного правового акта. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал идею о включении государственной идеологии в Конституцию РФ. По его мнению, на данный момент нужно создать рабочую группу, которая будет заниматься проработкой основных направлений. Автором этой инициативы является глава СКР Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимость введения государственной идеологии в последние несколько месяцев стала серьезной темой для обсуждений. В Конституции РФ объясняется, что нужно принимать идеологическое многообразие. Одна единственная идеология не может быть принята в качестве государственной. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Я так понимаю, Александр Иванович говорит о необходимости в целом идеологической основы для жизни общества, государства. Это совершенно справедливо. Но в Конституции такой подход закреплен по результатам реформы 2020 года. Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение — поддерживается идеологическое многообразие. <…> А какую-то одну идеологию в качестве государственной принять невозможно.», — передает NEWS.ru слова Клишаса. Он добавил, что Конституция РФ не отрицает идеологию как таковую. Также политик заявил, что в Конституцию нельзя внести статью с поправкой о единой госидеологии. Это связано с тем, что соответствующая статья находится в неизменяемой части нормативного правового акта. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поддержал идею о включении государственной идеологии в Конституцию РФ. По его мнению, на данный момент нужно создать рабочую группу, которая будет заниматься проработкой основных направлений. Автором этой инициативы является глава СКР Александр Бастрыкин.