В пермском суде раскрыли преступную схему растраты денег на заводе «Протон-ПМ»

Фигуранты дела о растрате денег на пермском заводе «Протон-ПМ» не признали вины

05 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Гособвинитель выступил в суде по делу о растрате денег на ПАО «Протон-ПМ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фигуранты уголовного дела о растрате денег, предназначенных для ПАО «Протон-ПМ», входили в преступную группу. Ею руководили экс-директор предприятия Дмитрий Щенятский, а также один из руководящих сотрудников ООО «Солвер» Радислав Бирбраер. Об этом в ходе судебного заседания, состоявшегося 5 декабря в Свердловском райсуде Перми, заявил гособвинитель, передает корреспондент URA.RU. «Щенятский, реализуя совместно с Бирбраером преступный умысел, не позднее 5 ноября 2016 года, находясь в Перми, решил привлечь в организованную группу [Валерия] Голдобина», — заявил гособвинитель. Также им было озвучено, что Щенятский и Бирбраер «осуществляли общее руководство преступной группой, давали указания и распределяли роли между ее соучастниками. Так, экс-диретор «Протон-ПМ» руководил действиями своего бывшего заместителя Голбодина, а Бирбраер — действиями Елены Рогатова и Павла Салихова. Последние двое также занимали руководящие должности в ООО «Солвер». Ни один из подсудимых своей вины не признал. Бирбрает назвал предъявленные ему обвинения «полным абсурдом», а Щенятский также заявил, что ему непонятно, в чем конкретно его обвиняют. «Мне не понятно, в чем именно заключается хищение. На „Протон-ПМ“ поставлено оборудование, оно успешно эксплуатируется. Почему вменяется растрата всей денежной суммы? Мой-то мотив совершения преступления вообще какой? Мне не понятно, в чем меня обвиняют», -заявил на суде Щенятский. URA.RU рассказывало, что пятеро фигурантов уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата денежных средств в особо крупном размере»). Потерпевшими по делу признаны ПАО «Протон-ПМ» и Госкорпорация «Роскосмос». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фигуранты уголовного дела о растрате денег, предназначенных для ПАО «Протон-ПМ», входили в преступную группу. Ею руководили экс-директор предприятия Дмитрий Щенятский, а также один из руководящих сотрудников ООО «Солвер» Радислав Бирбраер. Об этом в ходе судебного заседания, состоявшегося 5 декабря в Свердловском райсуде Перми, заявил гособвинитель, передает корреспондент URA.RU. «Щенятский, реализуя совместно с Бирбраером преступный умысел, не позднее 5 ноября 2016 года, находясь в Перми, решил привлечь в организованную группу [Валерия] Голдобина», — заявил гособвинитель. Также им было озвучено, что Щенятский и Бирбраер «осуществляли общее руководство преступной группой, давали указания и распределяли роли между ее соучастниками. Так, экс-диретор «Протон-ПМ» руководил действиями своего бывшего заместителя Голбодина, а Бирбраер — действиями Елены Рогатова и Павла Салихова. Последние двое также занимали руководящие должности в ООО «Солвер». Ни один из подсудимых своей вины не признал. Бирбрает назвал предъявленные ему обвинения «полным абсурдом», а Щенятский также заявил, что ему непонятно, в чем конкретно его обвиняют. «Мне не понятно, в чем именно заключается хищение. На „Протон-ПМ“ поставлено оборудование, оно успешно эксплуатируется. Почему вменяется растрата всей денежной суммы? Мой-то мотив совершения преступления вообще какой? Мне не понятно, в чем меня обвиняют», -заявил на суде Щенятский. URA.RU рассказывало, что пятеро фигурантов уголовного дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата денежных средств в особо крупном размере»). Потерпевшими по делу признаны ПАО «Протон-ПМ» и Госкорпорация «Роскосмос».