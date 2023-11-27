В Перми по делу о растрате судят экс-директора «дочки» Роскосмоса Щенятского

27 ноября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Судебное заседание назначено на 30 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми начался судебный процесс по делу о растрате денежных средств на ПАО «Протон-ПМ». На скамье подсудимых — пятеро жителей Москвы, в том числе, экс-директор предприятия Дмитрий Щенятский. «Свердловский районный суд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении пяти жителей г. Москва по факту растраты денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) — более 195 млн рублей. Потерпевшие по делу — ПАО „Протон-ПМ“ и Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос», — информирует Пермский краевой суд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Дело назначено к слушанию в общем порядке на 30 ноября под председательством судьи Татьяны Хаснуллиной. Помимо Щенятского, перед судом предстанут Павел Саликов, Елена Рогатова, Валерий Голдобин и Владислав Бирбраер. Все четверо — бывшие руководители ООО «Солвер». Ранее дело в отношении них расследовалось по статье о хищении. По данным следственных органов, «Протон-ПМ» заключил с ООО «Солвер» контракты почти на один миллиард рублей. Средства предназначались на поставку оборудования, в том числе для нового корпуса предприятия. Щенятского задержали в мае 2022 года. Изначально суд отправил топ-менеджера предприятия в СИЗО, но затем смягчил меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Аналогичная мера пресечения избрана и для других фигурантов уголовного дела. Своей вины Щенятский, а также Саликов, Рогатова, Голдобин и Бирбраер не признают. ПАО «Протон-ПМ» производит жидкостные двигатели для авиаракет, ракеты-носителя «Ангара» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Предприятие, которое Щенятский возглавлял с 2015 по 2021 годы, входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми начался судебный процесс по делу о растрате денежных средств на ПАО «Протон-ПМ». На скамье подсудимых — пятеро жителей Москвы, в том числе, экс-директор предприятия Дмитрий Щенятский. «Свердловский районный суд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении пяти жителей г. Москва по факту растраты денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) — более 195 млн рублей. Потерпевшие по делу — ПАО „Протон-ПМ“ и Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмос», — информирует Пермский краевой суд на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Дело назначено к слушанию в общем порядке на 30 ноября под председательством судьи Татьяны Хаснуллиной. Помимо Щенятского, перед судом предстанут Павел Саликов, Елена Рогатова, Валерий Голдобин и Владислав Бирбраер. Все четверо — бывшие руководители ООО «Солвер». Ранее дело в отношении них расследовалось по статье о хищении. По данным следственных органов, «Протон-ПМ» заключил с ООО «Солвер» контракты почти на один миллиард рублей. Средства предназначались на поставку оборудования, в том числе для нового корпуса предприятия. Щенятского задержали в мае 2022 года. Изначально суд отправил топ-менеджера предприятия в СИЗО, но затем смягчил меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Аналогичная мера пресечения избрана и для других фигурантов уголовного дела. Своей вины Щенятский, а также Саликов, Рогатова, Голдобин и Бирбраер не признают. ПАО «Протон-ПМ» производит жидкостные двигатели для авиаракет, ракеты-носителя «Ангара» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Предприятие, которое Щенятский возглавлял с 2015 по 2021 годы, входит в интегрированную структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос».