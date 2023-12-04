04 декабря 2023

Куйвашев анонсировал трамвай Екатеринбург-Среднеуральск

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Трамвай Львенок и виды города. Верхняя Пышма, общественный транспорт, электротранспорт, городской транспорт, трамвайная ветка екатеринбург верхняя пышма, трамвай львенок
Когда откроют маршрут, губернатор не уточнил Фото:

Власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. Об этом во время «прямой линии» рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

«До Среднеуральска есть планы пробить [трамвайную] ветку», — сказал он. Об этом проекте губернатор вспомнил, говоря о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму, которую запустили в августе 2022-го, и отмене автобусных маршрутов, создавшей местным жителям неудобства.

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Власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. Об этом во время «прямой линии» рассказал губернатор Евгений Куйвашев. «До Среднеуральска есть планы пробить [трамвайную] ветку», — сказал он. Об этом проекте губернатор вспомнил, говоря о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму, которую запустили в августе 2022-го, и отмене автобусных маршрутов, создавшей местным жителям неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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