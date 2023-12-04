Куйвашев анонсировал трамвай Екатеринбург-Среднеуральск

Когда откроют маршрут, губернатор не уточнил
Власти планируют строительство нового трамвайного маршрута — из Екатеринбурга в Среднеуральск. Об этом во время «прямой линии» рассказал губернатор Евгений Куйвашев.
«До Среднеуральска есть планы пробить [трамвайную] ветку», — сказал он. Об этом проекте губернатор вспомнил, говоря о первой в РФ междугородней трамвайной ветке в Верхнюю Пышму, которую запустили в августе 2022-го, и отмене автобусных маршрутов, создавшей местным жителям неудобства.
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