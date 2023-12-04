В ХМАО резко выросли цены на такси в тридцатиградусный мороз. Скрин

05 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска пожаловались на удорожание такси в сильный мороз Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Доехать в центр с окраины обошлось в 260 рублей. В обычное время езжу максимум рублей за 150-160. А на улице почти тридцатник мороза, вряд ли кто-то захочет мерзнуть на остановке», — рассказал агентству нижневартовец. По словам пассажиров, стоимость поездки на другой конец города доходит до 300 рублей. «На набережную с утра пришлось ехать за 316 рублей», — добавляет другая вартовчанка. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты. Нижневартовцы пожаловались на рост стоимости поездок в такси Фото: скриншот приложения «Яндекс такси»

Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Доехать в центр с окраины обошлось в 260 рублей. В обычное время езжу максимум рублей за 150-160. А на улице почти тридцатник мороза, вряд ли кто-то захочет мерзнуть на остановке», — рассказал агентству нижневартовец. По словам пассажиров, стоимость поездки на другой конец города доходит до 300 рублей. «На набережную с утра пришлось ехать за 316 рублей», — добавляет другая вартовчанка. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.