Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане.
«Доехать в центр с окраины обошлось в 260 рублей. В обычное время езжу максимум рублей за 150-160. А на улице почти тридцатник мороза, вряд ли кто-то захочет мерзнуть на остановке», — рассказал агентству нижневартовец.
По словам пассажиров, стоимость поездки на другой конец города доходит до 300 рублей. «На набережную с утра пришлось ехать за 316 рублей», — добавляет другая вартовчанка. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.
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