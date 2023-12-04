04 декабря 2023

В ХМАО резко выросли цены на такси в тридцатиградусный мороз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, зима, такси, яндекс
Жители Нижневартовска пожаловались на удорожание такси в сильный мороз Фото:

Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане.

«Доехать в центр с окраины обошлось в 260 рублей. В обычное время езжу максимум рублей за 150-160. А на улице почти тридцатник мороза, вряд ли кто-то захочет мерзнуть на остановке», — рассказал агентству нижневартовец.

По словам пассажиров, стоимость поездки на другой конец города доходит до 300 рублей. «На набережную с утра пришлось ехать за 316 рублей», — добавляет другая вартовчанка. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.

Нижневартовцы пожаловались на рост стоимости поездок в такси
Нижневартовцы пожаловались на рост стоимости поездок в такси
Фото:

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Жители Нижневартовска пожаловались на резкий рост цен в «Яндекс такси» в тридцатиградусный мороз. По словам клиентов сервиса, поездки подорожали более чем на 50%. О ситуации URA.RU рассказали сами горожане. «Доехать в центр с окраины обошлось в 260 рублей. В обычное время езжу максимум рублей за 150-160. А на улице почти тридцатник мороза, вряд ли кто-то захочет мерзнуть на остановке», — рассказал агентству нижневартовец. По словам пассажиров, стоимость поездки на другой конец города доходит до 300 рублей. «На набережную с утра пришлось ехать за 316 рублей», — добавляет другая вартовчанка. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс такси». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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