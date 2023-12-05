Куйвашев призвал отдавать частникам предприятия ЖКХ в свердловских городах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, арбинка
Наличие концессионных соглашений — критерий эффективности мэра Фото:

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал передавать частным инвесторам предприятия ЖКХ в городах региона. В частности, речь шла о скандальном «Первоуральском водоканале», потребители услуг которого несколько суток провели без водоснабжения.

«Надо потерпеть, это железо, оно ломается, с этим ничего не сделать. Нужна стратегия, ее нужно разработать, представить правительству Свердловской области. Нужно использовать концессионные схемы привлечения средств, одним бюджетом не обойтись. Один из ключевых критериев работы главы — наличие концессионного соглашения», — сказал Куйвашев во время прямой линии на канале ОТВ.

Вода в Первоуральске пропала в ночь на 2 декабря — из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе. Вечером следующего дня мэр Игорь Кабец сообщал, что работы ремонтные завершены. Уже 4 декабря он сообщил о новых проблемах.

Тема водоснабжения была магистральной в политической кампании против переизбрания Кабца. Однако он обещал Куйвашеву решить эту острую проблему: губернатор ему выдал кредит доверия. Благодаря этому депутаты местной думы в октябре переизбрали Кабца.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев призвал передавать частным инвесторам предприятия ЖКХ в городах региона. В частности, речь шла о скандальном «Первоуральском водоканале», потребители услуг которого несколько суток провели без водоснабжения. «Надо потерпеть, это железо, оно ломается, с этим ничего не сделать. Нужна стратегия, ее нужно разработать, представить правительству Свердловской области. Нужно использовать концессионные схемы привлечения средств, одним бюджетом не обойтись. Один из ключевых критериев работы главы — наличие концессионного соглашения», — сказал Куйвашев во время прямой линии на канале ОТВ. Вода в Первоуральске пропала в ночь на 2 декабря — из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе. Вечером следующего дня мэр Игорь Кабец сообщал, что работы ремонтные завершены. Уже 4 декабря он сообщил о новых проблемах. Тема водоснабжения была магистральной в политической кампании против переизбрания Кабца. Однако он обещал Куйвашеву решить эту острую проблему: губернатор ему выдал кредит доверия. Благодаря этому депутаты местной думы в октябре переизбрали Кабца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...