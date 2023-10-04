Противники свердловского мэра запустили торг: хотят получить крупный актив

Мэру Первоуральска Игорю Кабцу предложили отдать в концессию местный «Водоканал» Фото: Илья Московец © URA.RU

Противники главы Первоуральска Игоря Кабца озвучили ему требование: травля из-за грязной воды прекратится, если мэрия передаст контроль над местным «Водоканалом». Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти, знакомый с итогами встречи Кабца с депутатом гордумы Дмитрием Хайминым.

Хаймин, как считается, представляет екатеринбургскую авторитетную бизнес-группу, владеющую крупнейшими управляющими компаниями и похоронным бизнесом. Формально его встреча с Кабцом была посвящена питьевой воде: Хаймин — одно из лиц пиар-кампании, развернувшейся в преддверии выборов мэра. В СМИ и telegram-каналах администрацию обвиняют в том, что у горожан из кранов течет коричневая жижа. В областном правительстве говорят, что все из-за экстремальной засухи.

«За последние месяцы это самый болезненный вопрос для жителей города, и мы договорились работать над решением проблемы сообща. Глава рассказал, что уже есть подвижки», — написал Хаймин в своем telegram-канале после беседы с Кабцом в его кабинете 2 октября.

«Покровители Хаймина и их бизнес-партнеры хотят получить „Водоканал“ с его новой фильтровальной станцией за 600 миллионов рублей в концессию. Если Кабец согласится, информационную атаку остановят», — передал якобы реальный предмет встречи источник URA.RU. Сами Кабец и Хаймин на звонки корреспондента и сообщения в мессенджере к моменту публикации не ответили.

В понедельник, 9 октября, состоится второй этап выборов мэра: конкурсная комиссия заслушает программы кандидатов и лучших из них рекомендует гордуме. Дата, когда депутаты примут окончательное решение, пока не определена.

В августе Кабца поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Основным конкурентом действующего мэра называют GR-щика градообразующего Первоуральского новотрубного завода (им владеет ТМК) Андрея Палатова.