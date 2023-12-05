Политика В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на премию «Человек года» Песков: премия «Человек года» журнала Time не имеет значения для Путина 05 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 + Роль Путина в России и мире трудно переоценить, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, но выдвижение на премию американского журнала Time для него «не имеет значения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Эта премия для президента] не имеет значения. Посмотрим [на результаты]. То, что роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, — это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире. Time — не единственный журнал, который такие номинации составляет», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Американский журнал Time включил президента Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человека года». Среди конкурентов российского лидера — британский король Карл III, лидер Китая Си Цзиньпин и даже кукла «Барби». Победитель будет объявлен уже 6 декабря. Ранее — в 2007 году — Путин уже становился обладателем этой премии. Президент РФ Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, но выдвижение на премию американского журнала Time для него «не имеет значения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Эта премия для президента] не имеет значения. Посмотрим [на результаты]. То, что роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, — это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире. Time — не единственный журнал, который такие номинации составляет», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Американский журнал Time включил президента Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человека года». Среди конкурентов российского лидера — британский король Карл III, лидер Китая Си Цзиньпин и даже кукла «Барби». Победитель будет объявлен уже 6 декабря. Ранее — в 2007 году — Путин уже становился обладателем этой премии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям