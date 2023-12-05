В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на премию «Человек года»

Песков: премия «Человек года» журнала Time не имеет значения для Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Роль Путина в России и мире трудно переоценить, отметил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, но выдвижение на премию американского журнала Time для него «не имеет значения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Эта премия для президента] не имеет значения. Посмотрим [на результаты]. То, что роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, — это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире. Time — не единственный журнал, который такие номинации составляет», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Американский журнал Time включил президента Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человека года». Среди конкурентов российского лидера — британский король Карл III, лидер Китая Си Цзиньпин и даже кукла «Барби». Победитель будет объявлен уже 6 декабря. Ранее — в 2007 году — Путин уже становился обладателем этой премии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, но выдвижение на премию американского журнала Time для него «не имеет значения». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Эта премия для президента] не имеет значения. Посмотрим [на результаты]. То, что роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, — это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире. Time — не единственный журнал, который такие номинации составляет», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Американский журнал Time включил президента Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человека года». Среди конкурентов российского лидера — британский король Карл III, лидер Китая Си Цзиньпин и даже кукла «Барби». Победитель будет объявлен уже 6 декабря. Ранее — в 2007 году — Путин уже становился обладателем этой премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...