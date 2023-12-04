04 декабря 2023

Школьники из ЯНАО пожаловались Мизулиной на морозы и отсутствие актировок. Скрин

Ямальские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на учебу в сильные холода
© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Мизулина Фото:

Школьники средних и старших классов из ЯНАО пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что им приходится ходить в школу при сильных холодах и им не предоставляют актировку. Об этом Мизулина рассказала в Telegram.

«В последние дни пишут подростки из Ямала и ХМАО: на улице очень холодно, а актировка (отмена занятий в школе в виду неблагоприятных погодных условий) для школьников, в том числе, младших классов по каким-то причинам, по их словам, не применяется. Многие также не понимают, почему младшие классы сидят дома, а старшие вынуждены ходить в школу. Подростки мерзнут и боятся выходить на улицу», — написала в своем telegram-канале Мизулина.

Один из школьников подробно изложил суть жалобы в своем обращении. «В городе Ноябрьск в гимназии №1, не принимают актировку при таблице, которая была утверждена департаментом ЯНАО с 38 градусов и порывами ветра до 5 м/с должна быть актировка с 1 по 8 классы, но школа признает только с 1 по 6. Я не пошел на 1 урок, по решению мамы, после чего мне сказали писать объяснительную, и идти в школу», — приводит обращение школьника директор Лиги безопасного интернета.

Ранее URA.RU сообщало о сильных похолоданиях в ЯНАО. Столбик термометра опустится до -40 градусов 5 и 6 декабря.

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Школьники средних и старших классов из ЯНАО пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что им приходится ходить в школу при сильных холодах и им не предоставляют актировку. Об этом Мизулина рассказала в Telegram. «В последние дни пишут подростки из Ямала и ХМАО: на улице очень холодно, а актировка (отмена занятий в школе в виду неблагоприятных погодных условий) для школьников, в том числе, младших классов по каким-то причинам, по их словам, не применяется. Многие также не понимают, почему младшие классы сидят дома, а старшие вынуждены ходить в школу. Подростки мерзнут и боятся выходить на улицу», — написала в своем telegram-канале Мизулина. Один из школьников подробно изложил суть жалобы в своем обращении. «В городе Ноябрьск в гимназии №1, не принимают актировку при таблице, которая была утверждена департаментом ЯНАО с 38 градусов и порывами ветра до 5 м/с должна быть актировка с 1 по 8 классы, но школа признает только с 1 по 6. Я не пошел на 1 урок, по решению мамы, после чего мне сказали писать объяснительную, и идти в школу», — приводит обращение школьника директор Лиги безопасного интернета. Ранее URA.RU сообщало о сильных похолоданиях в ЯНАО. Столбик термометра опустится до -40 градусов 5 и 6 декабря.
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