В Перми вспоминают погибших в клубе «Хромая лошадь». Фоторепортаж

05 декабря 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Пермяки приходили и возлагали цветы с утра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермяки 5 декабря почтили память погибших в пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Жители города возлагали цветы к мемориалу и оплакивали жертв трагедии. URA.RU сделало фоторепортаж о событии. С утра пермяки приходили к мемориалу в сквере уральских добровольцев, оставляли цветы и вспоминали погибших родных и близких. Жители города приходили поодиночке и с компанией, одни еле сдерживали слезы, другие тихо вспоминали и говорили об умерших родственниках. Среди пришедших были как взрослые, так и подростки, пенсионеры, молодые люди. Все они потеряли в той трагедии детей, родителей, братьев и сестер. В 12:30 пришедшие отправились на автобусе, организованном мэрией, на Северной кладбище. Трагедия в ночном клубе произошла в ночь на 5 декабря. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности — в душном и закрытом помещении запустили фейерверк. В результате погибло 156 человек, десятки пострадали, некоторые оказались прикованы к постели и погибли несколько лет спустя.

Пермяки 5 декабря почтили память погибших в пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Жители города возлагали цветы к мемориалу и оплакивали жертв трагедии. URA.RU сделало фоторепортаж о событии. С утра пермяки приходили к мемориалу в сквере уральских добровольцев, оставляли цветы и вспоминали погибших родных и близких. Жители города приходили поодиночке и с компанией, одни еле сдерживали слезы, другие тихо вспоминали и говорили об умерших родственниках. Среди пришедших были как взрослые, так и подростки, пенсионеры, молодые люди. Все они потеряли в той трагедии детей, родителей, братьев и сестер. В 12:30 пришедшие отправились на автобусе, организованном мэрией, на Северной кладбище. Трагедия в ночном клубе произошла в ночь на 5 декабря. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности — в душном и закрытом помещении запустили фейерверк. В результате погибло 156 человек, десятки пострадали, некоторые оказались прикованы к постели и погибли несколько лет спустя.