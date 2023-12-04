04 декабря 2023

В Перми вспоминают погибших в клубе «Хромая лошадь». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Хромая лошадь. Пермь, хромая лошадь
Пермяки приходили и возлагали цветы с утра Фото:

Пермяки 5 декабря почтили память погибших в пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Жители города возлагали цветы к мемориалу и оплакивали жертв трагедии. URA.RU сделало фоторепортаж о событии.

С утра пермяки приходили к мемориалу в сквере уральских добровольцев, оставляли цветы и вспоминали погибших родных и близких. Жители города приходили поодиночке и с компанией, одни еле сдерживали слезы, другие тихо вспоминали и говорили об умерших родственниках. Среди пришедших были как взрослые, так и подростки, пенсионеры, молодые люди. Все они потеряли в той трагедии детей, родителей, братьев и сестер. В 12:30 пришедшие отправились на автобусе, организованном мэрией, на Северной кладбище.

Трагедия в ночном клубе произошла в ночь на 5 декабря. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности — в душном и закрытом помещении запустили фейерверк. В результате погибло 156 человек, десятки пострадали, некоторые оказались прикованы к постели и погибли несколько лет спустя.

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Пермяки 5 декабря почтили память погибших в пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь». Жители города возлагали цветы к мемориалу и оплакивали жертв трагедии. URA.RU сделало фоторепортаж о событии. С утра пермяки приходили к мемориалу в сквере уральских добровольцев, оставляли цветы и вспоминали погибших родных и близких. Жители города приходили поодиночке и с компанией, одни еле сдерживали слезы, другие тихо вспоминали и говорили об умерших родственниках. Среди пришедших были как взрослые, так и подростки, пенсионеры, молодые люди. Все они потеряли в той трагедии детей, родителей, братьев и сестер. В 12:30 пришедшие отправились на автобусе, организованном мэрией, на Северной кладбище. Трагедия в ночном клубе произошла в ночь на 5 декабря. Причиной стало грубое нарушение техники безопасности — в душном и закрытом помещении запустили фейерверк. В результате погибло 156 человек, десятки пострадали, некоторые оказались прикованы к постели и погибли несколько лет спустя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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