Таможня Финляндии расследует, как в Россию поставили 3500 дронов

Таможня Финляндии: поставка дронов шла транзитом через РФ

05 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Финские компании поставляли дроны в третьи страны транзитом через РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Таможня Финляндии проводит расследование уголовного дела по возможным незаконным поставкам в РФ товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Сюда входят также 3500 беспилотников на сумму свыше двух миллионов евро. Об этом сообщается в пресс-релизе финской таможни. «Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает РИА Новости информацию из таможни. В ходе расследования была создана большая сеть международных компаний. С их помощью, например, из России можно было финансировать операцию. Известно, что стоимость дронов составляет свыше двух миллионов евро. Расследование было проведено в отношении двух компаний из Финляндии. Они поставляли в третьи страны дроны, электронику и оборудование, которое классифицировалось в качестве оборонного. Но все это шло транзитом через Россию. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в РФ. Данное преступление расследуется как связанное с экспортом оборонного оборудования. В число подозреваемых входят шесть человек. Один из них с сентября находится под стражей. Как уточняет таможня, в декабре дело будет передано в прокуратуру. Ранее сообщалось, что две финские компании оформили свыше 30 экспортных операций на экспорт товаров, которые попадают под санкции ЕС. Транзит проходил через Россию. В результате продукция осталась на территории России, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Таможня Финляндии проводит расследование уголовного дела по возможным незаконным поставкам в РФ товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Сюда входят также 3500 беспилотников на сумму свыше двух миллионов евро. Об этом сообщается в пресс-релизе финской таможни. «Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает РИА Новости информацию из таможни. В ходе расследования была создана большая сеть международных компаний. С их помощью, например, из России можно было финансировать операцию. Известно, что стоимость дронов составляет свыше двух миллионов евро. Расследование было проведено в отношении двух компаний из Финляндии. Они поставляли в третьи страны дроны, электронику и оборудование, которое классифицировалось в качестве оборонного. Но все это шло транзитом через Россию. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в РФ. Данное преступление расследуется как связанное с экспортом оборонного оборудования. В число подозреваемых входят шесть человек. Один из них с сентября находится под стражей. Как уточняет таможня, в декабре дело будет передано в прокуратуру. Ранее сообщалось, что две финские компании оформили свыше 30 экспортных операций на экспорт товаров, которые попадают под санкции ЕС. Транзит проходил через Россию. В результате продукция осталась на территории России, передает RT.