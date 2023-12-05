Таможня Финляндии расследует, как в Россию поставили 3500 дронов

Таможня Финляндии проводит расследование уголовного дела по возможным незаконным поставкам в РФ товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Сюда входят также 3500 беспилотников на сумму свыше двух миллионов евро. Об этом сообщается в пресс-релизе финской таможни.
«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает РИА Новости информацию из таможни. В ходе расследования была создана большая сеть международных компаний. С их помощью, например, из России можно было финансировать операцию. Известно, что стоимость дронов составляет свыше двух миллионов евро.
Расследование было проведено в отношении двух компаний из Финляндии. Они поставляли в третьи страны дроны, электронику и оборудование, которое классифицировалось в качестве оборонного. Но все это шло транзитом через Россию. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в РФ.
Данное преступление расследуется как связанное с экспортом оборонного оборудования. В число подозреваемых входят шесть человек. Один из них с сентября находится под стражей. Как уточняет таможня, в декабре дело будет передано в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что две финские компании оформили свыше 30 экспортных операций на экспорт товаров, которые попадают под санкции ЕС. Транзит проходил через Россию. В результате продукция осталась на территории России, передает RT.
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